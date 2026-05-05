Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZ ŠPANJOLSKE

Na tržnice stigle prve trešnje, kupci u šoku zbog cijena: 'Pa jesu li od zlata?!'

Split: Trešnje na proslavi grada koštaju od 10 do 15 eura
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.05.2026.
u 09:25

Na tržnicama su zasad dostupne gotovo isključivo uvozne trešnje, dok će domaće, prema riječima prodavača i uzgajivača, u većim količinama stići tek krajem svibnja

Kupci na zagrebačkim tržnicama ovih dana neugodno su iznenađeni cijenama ranih trešanja, koje na pojedinim štandovima dosežu i do 20 eura po kilogramu. Riječ je uglavnom o uvoznom voću, najčešće iz Španjolske, a takve cijene mnogima su, kako kažu, potpuno izvan dosega, izvještava RTL.

-To nisu samo visoke cijene, to je pretjerivanje. Kilogram trešanja 20 eura? Pa od čega su, zlata- pita se Davor iz Zagreba. Slično razmišlja i Ela, koja smatra da takve cijene nemaju veze s realnim standardom te dodaje kako bi, kaže, trebalo propitati i kupce koji si to mogu priuštiti.

Na tržnicama su zasad dostupne gotovo isključivo uvozne trešnje, dok će domaće, prema riječima prodavača i uzgajivača, u većim količinama stići tek krajem svibnja. Upravo se u tome krije dio objašnjenja visokih cijena, no kupci ističu da se one sve manje prilagođavaju stvarnim mogućnostima građana. Ipak, dio prodavača pokušava zadržati kupce pristupačnijim cijenama drugog sezonskog voća. 

S druge strane, domaći proizvođači tvrde da problem ne leži kod njih, nego u lancu preprodaje. Uzgajivač Robert Hadžić, koji se trešnjama bavi desetljećima, najavljuje da će njegove ovogodišnje domaće trešnje koštati između sedam i osam eura po kilogramu.   -Ovo što se sada događa nema veze s realnošću. U redu, riječ je o ranim španjolskim trešnjama, ali ni u Njemačkoj ili Austriji ne koštaju 20 eura. To je špekulacija- upozorava.

Dodatni izazov za domaće proizvođače bila je i jaka oluja u ožujku koja je oštetila dio nasada, no ovogodišnja sezona zasad izgleda obećavajuće i očekuje se da će domaće trešnje uskoro preplaviti tržnice, što bi moglo sniziti cijene. Kupcima koji žele razlikovati domaće od uvoznog voća Hadžić savjetuje da obrate pažnju na peteljku. Ako je svježe zelena i nije potamnila, riječ je o svježijim trešnjama koje nisu dugo putovale ni stajale u skladištima.

Putujete u Njemačku ili Italiju? Pripazite, za ovu naoko bezopasnu naviku naplatit će vam i do 444 eura!
Ključne riječi
cijene tržnica trešnje Barkod

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Provokator1
Provokator1
09:49 05.05.2026.

Pa dok je ovaca bit će i vune..... Kada im sve propadne na štandu i budu morali baciti, drugi puta će razmisliti o cijeni. Sve je na kupcima.

MA
marsovac
09:42 05.05.2026.

mogu si ih priustiti bez problema,.........ali imam samo jedan problem,...s tim bi sam seb rekao da sam budala i nasjedam lopovima. Prve tresnje su lose, neukusne i nista posebno,..one kasnije su puno bolje ukus i aroma a uz to jeftinije jer je konkurencija veca.

ŠP
šparist
09:38 05.05.2026.

Uvredljivo i bezobrazno bolesno visoke cijene...realno, što je razlog da je ista trešnja s istog drveta poskupjela u par godina 300-400%?!?! Niti je zalijevaju, niti obrađuju zemlju niti koriste gnojiva...a sigurno niti berače ne plaćaju 3x više jer onda bii ljudi masovno išli brati trešnje! Dakle, čista pohlepa na koju jedini odgovor treba biti - potpuni bojkot! Dabogda ne prodali niti jednu trešnju i da im sve na kraju propadnu pa možda dođu pameti iduće godine!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!