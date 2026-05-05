Na tržnice stigle prve trešnje, kupci u šoku zbog cijena: 'Pa jesu li od zlata?!'

Kupci na zagrebačkim tržnicama ovih dana neugodno su iznenađeni cijenama ranih trešanja, koje na pojedinim štandovima dosežu i do 20 eura po kilogramu. Riječ je uglavnom o uvoznom voću, najčešće iz Španjolske, a takve cijene mnogima su, kako kažu, potpuno izvan dosega, izvještava RTL.

-To nisu samo visoke cijene, to je pretjerivanje. Kilogram trešanja 20 eura? Pa od čega su, zlata- pita se Davor iz Zagreba. Slično razmišlja i Ela, koja smatra da takve cijene nemaju veze s realnim standardom te dodaje kako bi, kaže, trebalo propitati i kupce koji si to mogu priuštiti.

Na tržnicama su zasad dostupne gotovo isključivo uvozne trešnje, dok će domaće, prema riječima prodavača i uzgajivača, u većim količinama stići tek krajem svibnja. Upravo se u tome krije dio objašnjenja visokih cijena, no kupci ističu da se one sve manje prilagođavaju stvarnim mogućnostima građana. Ipak, dio prodavača pokušava zadržati kupce pristupačnijim cijenama drugog sezonskog voća.

S druge strane, domaći proizvođači tvrde da problem ne leži kod njih, nego u lancu preprodaje. Uzgajivač Robert Hadžić, koji se trešnjama bavi desetljećima, najavljuje da će njegove ovogodišnje domaće trešnje koštati između sedam i osam eura po kilogramu. -Ovo što se sada događa nema veze s realnošću. U redu, riječ je o ranim španjolskim trešnjama, ali ni u Njemačkoj ili Austriji ne koštaju 20 eura. To je špekulacija- upozorava.

Dodatni izazov za domaće proizvođače bila je i jaka oluja u ožujku koja je oštetila dio nasada, no ovogodišnja sezona zasad izgleda obećavajuće i očekuje se da će domaće trešnje uskoro preplaviti tržnice, što bi moglo sniziti cijene. Kupcima koji žele razlikovati domaće od uvoznog voća Hadžić savjetuje da obrate pažnju na peteljku. Ako je svježe zelena i nije potamnila, riječ je o svježijim trešnjama koje nisu dugo putovale ni stajale u skladištima.