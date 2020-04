Google predstavio platformu „Nastava od kuće“ kao pomoć nastavnicima u Hrvatskoj

Google je predstavio platformu „Nastava od kuće“ za učenje na daljinu, središnje mjesto za informacije i alate koji pomaže nastavnicima u održavanju nastave na daljinu tijekom krize izazvane koronavirusom (COVID-19). Platforma je dostupna na linku i nudi resurse na hrvatskom jeziku koji će nastavnicima omogućiti što uspješnije korištenje paketa alata G Suite for Education kako bi se povezali s učenicima te učinili lekcije zanimljivijima i lakše prohodnima.

G Suite for Education je skup aplikacija koje osiguravaju pristup osnovnim obrazovnim funkcijama (stvaranje online predavanja, generiranje dokumenata svih vrsta, obuka i upravljanje učionicom, dijeljenje datoteka, e-pošta itd.). G Suite for Education dostupan je besplatno svim obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj. Da bi koristile sve prednosti paketa alata G Suite for Education, obrazovne ustanove se samo moraju besplatno registrirati putem linka.

Platforma „Nastava od kuće“ također nudi vodič za učitelje sa savjetima kako držati nastavu na daljinu (iz vlastitog doma) koji je dostupan na linku. Vodič donosi detaljne informacije od organiziranja radnog okuženja, priprema lekcija i nastave kao i video sastanaka s učenicima do savjeta kako surađivati s učenicima, uključujući i korištenje Google Classrooma, alata koji omogućuje nastavnicima kreiranje virtualne učionice te dijeljenje digitalnih sadržaja, zadavanje zadataka, praćenje rada kao i komunikaciju s učenicima. Google će kontinuirano ažurirati informacije i izvore namijenjene držanju nastave na daljinu uzimajući u obzir povratne informacije „s terena“ - od učitelja i partnera.

Održavanje nastave na daljinu putem besplatnih alata Googlea omogućeno je zahvaljujući suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET.