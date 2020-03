Društvenim mrežama se reklamira, putem eBayja prodaje ruski Arbidol. Ne kupujte, to nije lijek za COVID-19

Na jednom društveno mrežnom videu stanoviti gospodin iz Srbije pokazuje kutijicu ruskog lijeka Arbidol gdje uvjerava kako mu nije jasno u čemu je cijela frka oko novog koronavirusa SARS-CoV-2 i njime uzrokovane bolesti COVID-19 jer, eto, lijek je tu, na kutijici tako piše, Arbidol se koristi i za koronavirus. K tome ga je, kaže, trgovkinja u apoteci uvjerila kako taj virus nije ništa novo nego je oduvijek bio tu. I još su tu i podrobne upute kako Arbidol koristiti u pojedinim situacijama, kada se zarazite ili kada nastupi epidemija. Kao što obično biva, malo je od svega točno, odnosno praktično je točno samo ime, svakako ne i tvrdnja da SARS-CoV-2 postoji od ranije, pa sugestiju da se lijek kupuje treba u svakom slučaju zanemariti. Kao i aluziju da (opet) postoji neka zavjera pa su, eto, Rusi imali lijek za ovu pandemiju znatno ranije negoli je ona počela. Jer, osim gospodina iz Srbije, društvenim mrežama kruži i video na kojem Arbidol koji proizvodi ruska kompanija Pharmastandard u samoj Rusiji kupuju dvojica Talijana, pitajući se isto pitanje, kakva epidemija kad lijek postoji već godinama. U ovom slučaju, dakle, riječ i o gotovo 40 godina. Jer, Arbidol je samo trgovačko ime za Umifenovir, protuvirusni preparat koji je razvijen u Rusiji 80-tih godina. I u Rusiji i u Kini koristi ga se kao profilaksu, zaštitu, kod pojave prehlada, proda ga se godišnje i nekoliko stotina milijuna. Studije provedene u Rusiji dokazuju kako je efikasan i protiv gripe, no ne i studije provedene drugdje. Tako nije odobren niti u EU niti u SAD-u što samo po sebi govori da s Arbidolom ima nekih problema. A to je da je učinkovitost tog lijeka osporavana u kliničkim istraživanjima provedenima od strane institucija nadležnih za ta tržišta. No, kada netko pod svaku cijenu želi plasirati teoriju zavjere onda upravo tu činjenicu koristi kao temelj jer, eto, to je ruski lijek pa je normalno da nije prošao na zapadnim tržištima, ali zanemarite svi to, jer Arbidol je rješenje za COVID-19 za koje 'oni' ne žele da vi znate. U oglasima za Arbidol na eBayju stoji kako je riječ o lijeku snažnog antivirusnog potencijala a da je kineska vlada potvrdila njegovu učinkovitost u liječenju COVID-19. Nije, iako je i Umifenovir jedan od brojnih postojećih lijekova koji se testira no u njega se polažu znatno manje nade nego u, primjerice, Remdesivir te nekakav potencijal pokazuje tek u kombinaciji s drugim lijekovima, konkretno s Darunavirom, a i preliminarna su testiranja pokazala slabo djelovanje u odnosu na druge postojeće lijekove koji se sada testiraju. Samom činjenicom što Arbidol nije odobren za tržište EU, njegova prodaja na našem tržištu može predstavljati kazneno djelo. K tome, riječ je o još jednom slučaju teškog profitiranja na pandemiji COVID-19 jer u Rusiji kutijica tog lijeka koja sadrži 20 tableta stoji nekih tri eura dok se na eBayju prodaje čak i za 50-60 eura. Kod takvih kupnji uvijek postoji i opasnost da vam se broj kreditne kartice i ukrade o čemu se već bilježe slučajevi, primjerice, u Velikoj Britaniji. Jasno je da vam zbog svega toga uzimanje tog lijeka ne može propisati nitko kao što ne možete znati hoće li njegovo uzimanje na vas imati neke kontraindikacije. Za kraj, već ćete na Wikipediji naći podatak kako je efikasnost Arbidola, odnosno Umifenovira osporila i sama Ruska akademija medicinskih znanosti i to još 2007. godine opovrgavši pri tome tvrdnju kako su za lijek provedene neovisne znanstvene studije.