Apple i Irska pobijedili Europsku komisiju

Drugi najviši sud u Europi presudio je danas da Appleov takozvani "sweetheart deal" s irskim poreznim vlastima nije nezakonit. Opći sud Europske unije presudio je da, budući da Europska komisija nije mogla dokazati da je Appleu dodijeljen povlašteni tretman, samim tim nije primio državnu pomoć Irske, izvjestio je Reuters

To je udarac za suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza velikih tehnoloških kompanija Europske unije i dobit za Apple i Irsku.

Apple i Irska, naime,, iznijeli su žalbu protiv rješenja Europske komisije o porezu od 13,1 milijardu eura, koja je danas dobila svoj epilog.Opći sud Europske unije (GCEU) poništio je odluku Komisije u vezi s irskim poreznim rješenjima u korist Applea.

Odnos Applea s Irskom počeo je još 1981. godine kada je Apple otvorio proizvodni pogon u Holyhillu na periferiji Corka. Ovaj je sporazum Appleu omogućio pristup najvišim razinama moći u zemlji, a desetljeće kasnije Apple je učvrstio svoju poziciju jednog od najvećih poslodavaca na tom području. U ime investicija i zapošljavanja lokalnog stanovništva, Irska je Appleu zaračunavala simboličan porez.

U 2014., kada su dužnosnici u Europi započeli istragu, otkrili su da je Apple-ova učinkovita stopa poreza blizu jedan posto, te su jasno prekršili pravila o državnim potporama. Unatoč brojnim žalbama Irske i Applea, nekoliko je izračunato je da Apple duguje oko 15 milijardi američkih dolara (plus ili minus varijacije kamata i valuta) na povrat poreza. Taj je iznos sjeo na račun depozita od 2018. godine do iščekivanja rezultata različitih saga koje su oba entiteta vodila protiv Europske unije.

Nakon ove presude, vjerojatno će uslijediti žalba Europskom sudu. To je najviši sud u Europi. Za to ima EK ima deset dana. S obzirom na sporost sudstva i pandemiju, Irska, Apple i EK mogli bi čekati još nekoliko godina do kraja ove porezne sage.