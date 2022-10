Zvijezda Uniteda opet uhićena! Nakon optužbi za silovanje, sada prekršio uvjetnu

Mason Greenwood uhićen je pod sumnjom da je prekršio uvjete pod kojima je pušten na slobodu nakon prvotnog uhićenja zbog sumnje da je počinio silovanje, napad i prijetnje ubojstvom, piše Daily Mail.

Napadač Manchester Uniteda (21) uhićen je u siječnju nakon što su slike i videosnimke objavljene na internetu.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION Manchester United manager Ralf Rangnick with Mason Greenwood following the Premier League match at the Brentford Community Stadium, London. Picture date: Wednesday January 19, 2022. Photo: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Smatra se da je Greenwood prekršio uvjete jamčevine nakon što je kontaktirao svoju navodnu žrtvu.

Greenwood, koji se prvoj momčadi Uniteda pridružio u ljeto 2019., suspendiran je od veljače ove godine. U rujnu 2020. debitirao je i za englesku reprezentaciju.

