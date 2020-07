Znate li zašto? Svaki je zabio 20 pogodaka u HNL-u, ali samo će jedan dobiti nagradu

Završila je još jedna sezona HNL-a! I to kakva, drugo mjesto nosilo je kvalifikacije za Ligu prvaka, a na kraju ga se dokopala Lokomotiva.

Osim borbe za drugo mjesto, vodila se i mrtva utrka za najboljeg strijelca HNL-a.

Uoči posljednjeg kola ostala su u igri trojica - Mirko Marić s 19, Mijo Caktaš s 18 i Antonio Čolak sa 16.

Caktaš je u zadnjoj utakmici zabio dva pogotka i preskočio Marića koji je imao susret s Lokomotivom gdje je zabio jedan te se izjednačio s veznjakom Hajduka. Antonio Čolak imao je protiv sebe Istru 1961 i to je iskoristio na najbolji mogući način te je zabio čak četiri pogotka. Tako je i on došao do brojke od 20 golova.

I tko će na kraju ponijeti laskavu titulu najboljeg topnika HNL-a?

Nagrada će otići u ruke Antonia Čolaka, a razlog je prilično jednostavan - za to mu je trebalo najmanje minuta od navedenog trojca. Njemu je trebalo 2508 minuta, Caktašu 2806, a Mariću 3057.