Znate li da je bivši izbornik vatrenih lansirao trenera Barce?

Danas Niko Kovač slavi 54. rođendan. Rođen je 15. listopada 1971. godine u Berlinu, a najslađu proslavu rođendana – otkad je nogometni profesionalac – doživio je 16. listopada 2013. godine kada je imenovan izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije.



Podsjećamo na objavu sa službene stranice HNS-a iz spomenutog 16. listopada 2013. godine:

- Na prijedlog predsjednika Davora Šukera, Izvršni odbor donio je sljedeće odluke:

1. Igor Štimac razrješuje se dužnosti izbornika A reprezentacije te se raskida ugovor s njim.



2. Niko Kovač imenuje se za v.d. izbornika A reprezentacije, s namjerom da se imenuje za izbornika za sljedeći ciklus kvalifikacija, a što nije uvjetovano rezultatom u predstojećim dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.



3. Zbog nesportskog ponašanja i narušavanja ugleda reprezentacije na utakmici protiv Škotske, igrači Dejan Lovren i Ivan Strinić kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 eura (potukli su se na terenu).

Niko Kovač u trenirku izbornika A vrste uskočio je iz trenirke šefa mlade reprezentacije, te odmah prionuo poslu: debitirao je na klupi vatrenih 15. studenog 2013. protiv Islanda (0:0) u Reykjaviku, a potom u uzvratu u Zagrebu pobijedio 2:0 i odveo Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo u Brazil. Na njemu u susretima s Brazilom (1:3), Kamerunom (4:0) i Meksikom (1:3) nije uspio proći skupinu, a onda je u rujnu 2014. godine dobio otkaz nakon poraza od Norveške u Oslu 0:2. Ukupno je Hrvatsku vodio u samo 19 utakmica, ima deset pobjeda, pet remija i četiri poraza. Najzvučnije debitantsko ime Kovačeve ere u reprezentaciji bio je Marcelo Brozović.



Zašto rođendanski osvrt na izborničku eru Nike Kovača? Zato što je Niko Kovač od svih hrvatskih izbornika ostvario najimpresivniju klupsku trenersku karijeru. Teško da će ijedan hrvatski stručnjak u sljedećim desetljećima imati ovakav niz trofeja i klubova iz liga Petice; Eintracht Frankfurt, Bayern, Monaco, Wolfsburg, Borussia Dortmund.



Niko je 2018. godine s Eintrachtom deklasirao Bayern u finalu Njemačkog kupa s 3:1, uz dva gola Rebića, zatim je s Bayernom osvojio njemački Superkup 2018., potom i prvenstvo i Kup 2019. godine. Niko je u ljeto 2019. godine svom stručnom stožeru u Bayernu priključio dotadašnjeg pomoćnika njemačkog izbornika, Hansija Flicka, ne sluteći da upravo lansira veliku trenersku zvijezdu. Početkom studenog 2019. godine Niko je među ostalim i zbog razilaženja s Thomasom Müllerom dobio otkaz u Bayernu, ustoličen je Hansi Flick i postao – europski prvak. Flick je danas trener Barcelone, aktualni je prvak Španjolske...

Niko Kovač je do svog 54. rođendana vodio čak 201 utakmicu u Bundesligi, te 57 s Monacom u francuskom prvenstvu. Hrvatski je trenerski rekorder po broju vođenih utakmica u Ligi prvaka, 19, na klupama Bayerna i Borussije Dortmund.