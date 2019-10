Znate li da Dinamo može proći skupinu i sa sedam bodova? Evo što se treba dogoditi

Igrači Dinama i Manchester Cityja još nisu ni odahnuli nakon utakmice, a već se rade kalkulacije o tome tko bi mogao proći skupinu.

Za Dinamo bi prolazak bio velik uspjeh jer ne radi takve podvige svaki dan. Hrvatski je prvak u skupini C Lige prvaka zajedno s momcima Pepa Guardiole. A kada imate tako veliku momčad za koju se pretpostavlja da će uzeti sve bodove i zasjesti na vrh tablice i prije nego što se sve do kraja odigra, onda znate da vam ostaje borba s druga dva suparnika za preostalo mjesto koje vodi u drugi krug Lige prvaka, odnosno za treće mjesto u skupini koje vodi u Europsku ligu.

Drugo mjesto 1998./99.

Atalanta i Šahtar, Dinamovi protivnici u skupini, imaju iste ambicije kao i on. Iako je nezahvalno raditi pretpostavke, s obzirom na viđeno, momčad iz Bergama možda je već otpisana. Dva poraza u debiju u elitnom natjecanju nisu ohrabrujuća, ali to samo znači da Dinamo ima veće šanse. Ako protiv Šahtara dinamovci uzmu četiri boda (pobjeda i remi) pa nakon toga upišu poraze od Atalante i “građana”, Zagrepčani bi imali sedam bodova što bi im sigurno bilo dovoljno barem za treće mjesto i nastavak natjecanja u Europskoj ligi.

No sa sedam bodova Dinamo bi mogao osvojiti i drugo mjesto.

U povijesti Lige prvaka znalo se čak dogoditi i da se na drugom mjestu skupine završi sa svega šest osvojenih bodova. U sezoni 2015./16. u skupini E Roma je bila treća sa šest bodova, jednako koliko je imao i trećeplasirani Bayer Leverkusen, a četvrti je s pet bodova bio BATE Borisov. Prva je, uvjerljivo s 14 bodova, bila Barcelona. Sličan scenarij mogao bi se dogoditi i u ovosezonskoj Dinamovoj skupini.

Uglavnom, šanse za još jednu zimu u Europi itekako su realne za momke iz Maksimirske 128, bilo u Ligi prvaka ili Europskoj ligi.

Dobar rezultat u LP-u Dinamo pamti i iz sezone 1998./99. kada je osvojio drugo mjesto u skupini. U prve tri utakmice skupine A igrači su osvojili samo jedan bod i trenera Kranjčara zamijenio je Velimir Zajec. U preostale tri utakmice Dinamo je porazio Porto u Zagrebu, Ajax u Amsterdamu i u zadnjoj utakmici odigrao neodlučeno s grčkim Olympiakosom. Došao je do osam bodova i drugog mjesta u skupini. No to nije bilo dovoljno za plasman dalje jer su tada samo dvije najbolje drugoplasirane momčadi išle u novu fazu natjecanja.

Bilo kao bilo, sada je još rano, ali i nezahvalno nekoga ‘gurati’ dalje.