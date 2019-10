Legendarni napadač otkrio tko je najveći Dinamov dobitak: On je hrvatska budućnost

Koliko god velik i hvaljen bio trener Pep Guardiola, život mu se gotovo zakomplicirao na utakmici Lige prvaka protiv ‘malenog’ Dinama. Da, Manchester City statistički je bio bolji, ali zagrebačka momčad uspjela je donekle parirati engleskom gigantu. Da ne pričamo bajke, nije tu bilo nekih velebnih šansi i lijepog nogometa, ali Građani su pobijedili s 2:0 (Sterling 66 , Foden 90+5), uzeli tri boda i izbjegli prozivke.

Postali su ozbiljna momčad

Ne samo zato što su jedna od najboljih momčadi svijeta, nego i zbog grešaka koje su radili protiv kluba za koji su čuli praktički tek na ždrijebu. No, bilo kako bilo Dinamo se u ovom porazu nije osramotio.

– Govorio sam da je Dinamo postao ozbiljna momčad i da ih nitko neće razvaliti. No, City je jedna vrhunska, a moramo priznati, i bolja momčad. I usprkos tome pobijedila ih je tek na samom kraju. Moraš tu imati i sreće. Fulali su šanse u prvom poluvremenu, izgubili mirnoću, uvukao se nemir u igrače Cityja da ne mogu zabiti. Što se tiče Dinama dobro su se branili do 60. minute, nije bilo igre prema naprijed, ali City je nije ni dozvoljavao. Nakon prvog gola, rutinski su Englezi sve držali – kaže Branko Strupar koji je jedan period svoje nogometne karijere proveo na Otoku. Igrao je za Derby County. A kako vidi igru Manchester Cityja?

– Vidite kako oni igraju mali, kratki nogomet, s brzim pasevima. Teško se to prati. Ostaje samo žal na kraju zbog poraza. Uvijek se nadaš, ali teško je protiv Cityja.

Razlika na travnjaku bila je očita, osim posjeda lopte (71-29 posto) Guardiolina momčad imala je 19 udaraca, od toga šest u okvir gola. Dinamo je imao tri udarca i jedan u okvir. Srećom samo su dvije lopte završile u mreži. Bilo bi ih više da nije bilo sjajnog vratara Dominika Livakovića.

Sterlinga me bilo strah

– On je budućnost hrvatskog nogometa zacementirana za sljedećih barem deset godina. Miran je, mlad je, a već je pokazao toliko toga, pravu klasu. Staložen je i siguran, a s tako malo godina. Svaka mu čast. A ona dva gola koja je primio, teško da bi itko obranio – pojašnjava Strupar pa dodaje:

– Nije igrao De Bruyne, a njega me je bilo strah. Strah me bilo i Sterlinga i baš on uđe i zabije. Opasni su svi, ali Sterling je posljednjih godinu dana ponajbolji igrač Cityja. Kada se to sve spoji, teško je iz toga izaći. Posebice kada ti ne dozvoljavaju igrati. A još kada dobiješ gol, teško se vratiti. Odolijevali su, ali gubi se snaga trčeći iza lopte. Nije bilo snage još ići naprijed. Najgore je trčati, a da ne diraš loptu. Sve u svemu svaka čast Dinamu na prezentaciji – zaključio je.