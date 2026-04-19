Zlatko Dalić uživo će gledati obračun trenerskih rivala koji bi trebao odlučiti o prvaku

Manchester City – Arsenal, nedjelja u 17.30 – najiščekivaniji je dvoboj europskog nogometa ovoga proljeća. Arsenal dolazi na Etihad sa šest bodova prednosti (70-64) i utakmicom više, ali City je u nizu od devet utakmica bez poraza u prvenstvu, a i skalpom topnika iz nedavnog finala Liga kupa (2:0).

Zapravo je Arsenal svojim šokantnim kiksom protiv Bournemoutha (1:2) vratio u život Cityjeve šanse za titulu, no topnici i dalje čvrsto drže situaciju u svojim rukama.

Sve zbog novca

– Želimo pobijediti u svakoj utakmici. Nismo ni razgovarali o remiju, nećemo jednu sekundu razgovarati o njemu – poruka je Arsenalova trenera Mikela Artete uoči ove utakmice, na kojoj će biti i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Moderno rivalstvo između Arsenala i Manchester Cityja nije rođeno iz geografske blizine ili stogodišnje mržnje nego iz novca i ambicije. Sve je počelo 2008. godine, kada je Abu Dhabi United Group preuzeo Manchester City, transformiravši klub u financijsku silu. U to vrijeme Arsenal je pod vodstvom Arsènea Wengera bio etablirana snaga engleskog nogometa, no polako je počeo gubiti korak.

Cityjeva novostečena moć ubrzo se osjetila u sjevernom Londonu kada su Emiraćani počeli kupovati ključne igrače Arsenala. Transferi Emmanuela Adebayora, Kola Touréa, Gaëla Clichyja i Samira Nasrija u Manchester City izazvali su bijes navijača topnika i postavili temelje za tenzije koje će se samo produbljivati. Wenger je otvoreno kritizirao Cityjevu financijsku strategiju, optužujući ih za narušavanje fair playa, no to nije zaustavilo egzodus igrača prema Etihadu.

Iskra koja je zapalila plamen dogodila se u rujnu 2009. godine. Togoanac Emmanuel Adebayor, koji je samo nekoliko mjeseci ranije napustio Arsenal, zabio je za City u pobjedi 4:2 i zatim otrčao preko cijelog terena kako bi provokativno proslavio pogodak ispred Arsenalovih navijača. Njegov sramotni čin postao je simbol novog, gorkog animoziteta dvaju klubova.

I dok je Manchester City gradio svoju dominaciju osvajanjem naslova (osam od 2011. godine), Arsenal je upao u razdoblje stagnacije, osvajajući povremeno kupove, ali rijetko predstavljajući ozbiljnu prijetnju u borbi za Premier ligu. Rivalstvo je tako bilo privremeno ohlađeno, ali čekalo je novi okidač.

Taj okidač stigao je u liku Mikela Artete, čovjeka koji je najbolje poznavao neprijatelja. Nakon što je igračku karijeru završio u Arsenalu, Arteta je tri godine proveo kao pomoćnik Pepa Guardiole u Manchester Cityju, upijajući znanje od čovjeka kojeg mnogi smatraju najvećim taktičkim umom svoje generacije. Njihov odnos seže još iz Barcelone, gdje je mladi Arteta gledao Guardiolu kao svog idola. Kada je Arteta u prosincu 2019. preuzeo klupu Arsenala, prijateljstvo i mentorstvo pretvorili su se u izravno suparništvo. Guardiola je znao da je stvorio trenera sposobnog da ga izazove, a Arteta je ponio sa sobom ne samo taktičko znanje nego i pobjednički mentalitet koji je Arsenalu nedostajao.

Nova dimenzija

Vrhunac njihova nadmetanja stigao je u sezoni 2022./2023., kada se Arsenal profilirao kao glavni izazivač Cityju. Topnici su veći dio sezone proveli na vrhu ljestvice, no City je u završnici pokazao zašto je šampionska momčad. Ključni trenutak dogodio se u izravnom dvoboju na Etihadu, gdje je City deklasirao Arsenal s 4:1 i preuzeo kontrolu nad utrkom za naslov. Priča se ponovila i sljedeće sezone, kada je borba trajala do posljednjeg kola, ali je City ponovno bio za nijansu bolji. Rivalstvo je tako dobilo novu dimenziju – više to nije bilo samo pitanje starih animoziteta, već je ono postalo izravna borba za tron engleskog nogometa.

Arsenal je posljednji put bio prvak sad već davne 2004. godine, što znači da titulu prvaka čeka dulje od Hajduka. U istoj godini još su dva znamenita europska kluba posljednji put bila prvaci: Werder u Njemačkoj i Valencia u Španjolskoj.

Arsenalu do kraja prvenstva slijede utakmice s Newcastleom i Fulhamom kod kuće, potom West Hamom u gostima pa s Burnleyem kod kuće i Crystal Palaceom u gostima. Raspored Manchester Cityja: Burnley pa Everton u gostima, Brentford doma, Bournemouth u gostima te Crystal Palace i Aston Vila kod kuće.