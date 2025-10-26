Zlatan Ibrahimović kupio crkvu iz 1898. godine koja je zaštićeni spomenik kulture. A onda je - srušio

Legendarni Zlatan Ibrahimović novac zarađen od nogometa uvijek je pametno ulagao, pa se tako u jednom projektu 2015. godine odlučio angažirati u građevinskom sektoru pa je od kupovine ruševne evangelističku crkvu u Stockholmu za 4,7 milijuna eura 2013. godine na njezinu mjestu izgradio luksuzne stanove.

Riječ je bila o ruševnoj četverokatnici površine od oko tisuću četvornih metara, sagrađenoj još 1898. godine. Zgrada je bila zaštićeni spomenik kulture, već se godinama nije koristila kao crkva, a švedski reprezentativac platio je tolik iznos upravo iz tog razloga, inače bi cijena bila bitno niža.

Nije mu bio ovo prvi "izlet" u građevinski sektor, nedavno je u New Yorku kupio ruševnu zgradu koju je preuredio i u njoj napravio nekoliko luksuznih stanova. Navodno su svi rasprodani u trenu, a cijene su bile "paprene". Nakon toga je slično napravio i u Miamiju, a sada je krenuo ulagati i u Švedskoj.

Ibrahimović je u karijeri zaradio milijune, a nastupao je za prave velikane poput Barcelone, Juventusa, Intera, Manchester Uniteda i Milana.