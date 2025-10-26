Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVNI NOGOMETAŠ

Zlatan Ibrahimović kupio crkvu iz 1898. godine koja je zaštićeni spomenik kulture. A onda je - srušio

Zlatan Ibrahimović na susretu Dinama i Milana u Ligi prvaka
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
26.10.2025.
u 21:45

Riječ je bila o ruševnoj četverokatnici površine od oko tisuću četvornih metara, sagrađenoj još 1898. godine. Zgrada je bila zaštićeni spomenik kulture, već se godinama nije koristila kao crkva, a švedski reprezentativac platio je tolik iznos upravo iz tog razloga, inače bi cijena bila bitno niža.

Legendarni Zlatan Ibrahimović novac zarađen od nogometa uvijek je pametno ulagao, pa se tako u jednom projektu 2015. godine odlučio angažirati u građevinskom sektoru pa je od kupovine ruševne evangelističku crkvu u Stockholmu za 4,7 milijuna eura 2013. godine na njezinu mjestu izgradio luksuzne stanove. 

Riječ je bila o ruševnoj četverokatnici površine od oko tisuću četvornih metara, sagrađenoj još 1898. godine. Zgrada je bila zaštićeni spomenik kulture, već se godinama nije koristila kao crkva, a švedski reprezentativac platio je tolik iznos upravo iz tog razloga, inače bi cijena bila bitno niža.

Nije mu bio ovo prvi "izlet" u građevinski sektor, nedavno je u New Yorku kupio ruševnu zgradu koju je preuredio i u njoj napravio nekoliko luksuznih stanova. Navodno su svi rasprodani u trenu, a cijene su bile "paprene". Nakon toga je slično napravio i u Miamiju, a sada je krenuo ulagati i u Švedskoj.

Ibrahimović je u karijeri zaradio milijune, a nastupao je za prave velikane poput Barcelone, Juventusa, Intera, Manchester Uniteda i Milana. 

Bolan udarac za Dominika Livakovića, ovo sigurno nije mogao očekivati

Ključne riječi
crkva Zlatan Ibrahimović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja