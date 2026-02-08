Bolnica otkrila težinu ozljede Lindsey Vonn: Pojavio se strah za vijesti koje ne želi nitko čuti

Američka skijašica Lindsey Vonn podvrgnuta je operativnom zahvatu kako bi se stabilizirao prijelom lijeve noge, priopćila je talijanska bolnica u kojoj je zaprimljena nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama. Zbog težine ozljeda pojavili su se strahovi da bi pad mogao označiti kraj njezine bogate i nezaboravne karijere.

Operacija je prema dostupnim informacijama, protekla u cilju stabilizacije prijeloma lijeve noge, a daljnji tijek oporavka i prognoze zasad nisu poznati.

Nakon što je slomila križni ligament nekoliko dana ranije na treningu, preuzela je rizik te nastupila u utrci, vozila je s posebnom zaštitom na koljenu, ali pala je pa u bolnim krikovima napustila stazu na nosilima.

- Bit će dobro, ali trebat će vremena - umirila je javnost Anouk Patty, šefica za sport u Američkom skijaškom i snowboard savezu.

- Ovaj je sport brutalan i ljudi toga moraju biti svjesni dok gledaju kako se sportaši tom brzinom spuštaju niz planine - rekla je.

- Ne znam kroz što prolazi, ali znam što znači biti ovdje, boriti se za olimpijsku medalju i vidjeti kako ti san umire. Ne mogu zamisliti njezinu bol, ne samo tjelesnu, s njom se možemo nositi, ali emotivna je nešto drugo - poručila je Breezy Johnson koja je osvojila zlatnu medalju u spustu.