Zidane objasnio Francuzima: Uskoro ćete vidjeti stil naše igre, pokreće me postizanje golova

Jedan od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa te jedan od najuspješnijih trenera u povijesti Real Madrida, Zinedine Zidane (54), službeno je postao novi izbornik francuske reprezentacije te tako naslijedio legendarni mandat Didiera Deschampsa. Njegovo predstavljanje u sjedištu Francuskog nogometnog saveza u Parizu izazvalo je ogroman interes. Gužva ispred zgrade saveza bila je ogromna, postavljene su barijere, angažirana je čak i policijska postrojba iz Marseillea, a na konferenciji za medije bilo je više od sto novinara.

– To je nastavak, a na neki način i ostvarenje sna. Tijekom posljednjih pet godina, otkako sam prestao raditi, dobivao sam ponude za povratak klupskom nogometu. Sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije jer je to jedino što sam želio raditi nakon iskustva u Real Madridu. Francusku reprezentaciju upoznao sam još kao dječak. Počeo sam u najmlađim uzrastima i prošao sve razine do seniorske reprezentacije, što je vrhunac. Jedino što me pokreće jest mogućnost da radim za ovu momčad i pomognem joj da nastavi pobjeđivati. Posljednjih pet godina čekao sam ovaj dan – rekao je Zidane te dodao:

– Tijekom tih pet godina nisam sjedio prekriženih ruku. Gledao sam više utakmica nego dok sam trenirao Real Madrid. Pogledao sam ih jako mnogo. Puno sam pratio francusku reprezentaciju i ona ima golem potencijal.

Čovjek koji je dosad u svojoj trenerskoj karijeri trenirao jedino Real Madrid, s kojim je u pet godina osvojio 11 trofeja, već zna kakav će stil igre gajiti na klupi Francuske.

– Stil ćete uskoro vidjeti. Objasnit ću ga na sljedećoj konferenciji za medije. Pokreće me igra. Bio sam desetka, a ono što me pokreće jesu igra i postizanje pogodaka. Proveo sam 25 godina u Španjolskoj i znate što to znači. Na terenu sam bio vođa. Danas želim biti vođa zahvaljujući svom iskustvu i onome što vjerujem da predstavljam kao trener. Sve ćete to postupno vidjeti – poručio je Zidane.