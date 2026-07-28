Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBORNIK FRANCUSKE

Zidane objasnio Francuzima: Uskoro ćete vidjeti stil naše igre, pokreće me postizanje golova

French Football Federation unveil Zinedine Zidane as new head coach
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
1/3
Autor
Edi Džindo
28.07.2026.
u 20:15
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Stil igre vidjet ćete uskoro. Bio sam 'desetka', a pokreću me igra i postizanje golova, kaže Zinedine Zidane

Jedan od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa te jedan od najuspješnijih trenera u povijesti Real Madrida, Zinedine Zidane (54), službeno je postao novi izbornik francuske reprezentacije te tako naslijedio legendarni mandat Didiera Deschampsa. Njegovo predstavljanje u sjedištu Francuskog nogometnog saveza u Parizu izazvalo je ogroman interes. Gužva ispred zgrade saveza bila je ogromna, postavljene su barijere, angažirana je čak i policijska postrojba iz Marseillea, a na konferenciji za medije bilo je više od sto novinara.

– To je nastavak, a na neki način i ostvarenje sna. Tijekom posljednjih pet godina, otkako sam prestao raditi, dobivao sam ponude za povratak klupskom nogometu. Sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije jer je to jedino što sam želio raditi nakon iskustva u Real Madridu. Francusku reprezentaciju upoznao sam još kao dječak. Počeo sam u najmlađim uzrastima i prošao sve razine do seniorske reprezentacije, što je vrhunac. Jedino što me pokreće jest mogućnost da radim za ovu momčad i pomognem joj da nastavi pobjeđivati. Posljednjih pet godina čekao sam ovaj dan – rekao je Zidane te dodao:

– Tijekom tih pet godina nisam sjedio prekriženih ruku. Gledao sam više utakmica nego dok sam trenirao Real Madrid. Pogledao sam ih jako mnogo. Puno sam pratio francusku reprezentaciju i ona ima golem potencijal.

Čovjek koji je dosad u svojoj trenerskoj karijeri trenirao jedino Real Madrid, s kojim je u pet godina osvojio 11 trofeja, već zna kakav će stil igre gajiti na klupi Francuske.

– Stil ćete uskoro vidjeti. Objasnit ću ga na sljedećoj konferenciji za medije. Pokreće me igra. Bio sam desetka, a ono što me pokreće jesu igra i postizanje pogodaka. Proveo sam 25 godina u Španjolskoj i znate što to znači. Na terenu sam bio vođa. Danas želim biti vođa zahvaljujući svom iskustvu i onome što vjerujem da predstavljam kao trener. Sve ćete to postupno vidjeti – poručio je Zidane.
Ključne riječi
Francuska reprezentacija Zinedine Zidane

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!