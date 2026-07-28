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TUŽNA VIJEST

Real Madrid objavio da je preminuo njegov bivši nogometaš, imao je tek 43 godine

Borja Ferrer
Društvene mreže
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 16:30
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"Predsjednik Real Madrida i Upravni odbor duboko žale zbog smrti Borje Ferrera.  Real Madrid izražava sućut i ljubav svoj njegovoj obitelji, suigračima i voljenima. Borja Ferrer preminuo je u 44. godini života. Počivao u miru", objavio je Real Madrid.

Bivši španjolski nogometaš Borja Ferrer preminuo je u ponedjeljak u 44. godini života nakon dvogodišnje borbe s teškom bolešću. Zbog zdravstvenih problema bio je podvrgnut operaciji glave, a bolest ga je prisilila da se u potpunosti povuče iz nogometa kojem je posvetio gotovo dva desetljeća života.

Vijest o njegovoj smrti potresla je klubove u kojima je ostavio najveći trag, a oglasio se i Real Madrid u čijoj je drugoj momčadi proveo jednu sezonu, od 2002. do 2003. godine.

"Predsjednik Real Madrida i Upravni odbor duboko žale zbog smrti Borje Ferrera.  Real Madrid izražava sućut i ljubav svoj njegovoj obitelji, suigračima i voljenima. Borja Ferrer preminuo je u 44. godini života. Počivao u miru", objavio je Real Madrid.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u španjolskom nogometu, a klubovi u kojima je igrao oprostili su se od njega emotivnim porukama.
Ključne riječi
Real Madrid Borja Ferrer

Komentara 1

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Avatar KMJ
KMJ
16:53 28.07.2026.

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