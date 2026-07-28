Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA ERA TRICOLORA

Zidane i službeno preuzeo klupu francuske reprezentacije

French Football Federation unveil Zinedine Zidane as new head coach
ABDUL SABOOR/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.07.2026.
u 12:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Legendarni veznjak i bivši trener Real Madrida naslijedit će Didiera Deschampsa, koji je na klupi "Tricolora" proveo više od desetljeća

Francuska nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije,  objavio je u utorak Francuski nogometni savez (FFF).

"Zinédine Zidane bit će izbornik francuske reprezentacije sljedeće četiri godine", izjavio je predsjednik FFF-a Philippe Diallo iz sjedišta Saveza, stojeći uz Zidanea.

Bivši kreativni vezni igrač, osvajač naslova Svjetskog prvenstva 1998. s francuskom reprezentacijom,  preuzima dužnost od svog bivšeg suigrača Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. godine. Deschampsu je mandat završio osvajanjem četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 2026., nakon osvajanja naslova 2018. i nastupa u finalu 2022. godine.

"Francuska reprezentacija bila je jedino što sam želio", izjavio je u utorak Zinédine Zidane nakon službene objave njegova imenovanja za izbornika *Les Bleusa*.

"To je nastavak, na neki način i ostvarenje sna", rekao je bivši kreativni veznjak *Les Bleusa*, danas 54-godišnjak. "Posljednjih četiri ili pet godina dobivao sam ponude da preuzmem neki klub, no sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije", dodao je Zidane, koji je bio bez angažmana od 2021. godine, nakon što je vodio Real Madrid.
Ključne riječi
Zinedine Zidane Francuska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!