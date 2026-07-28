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SRAMOTA U SLAVONSKOM BRODU

Pretukli mladića koji radi u Njemačkoj, sestra otkrila potresne detalje: 'Moj brat je povučen, bježao je'

Napad u Slavonskom Brodu
Foto: Facebook
VL
Autor
Mateja Papić
28.07.2026.
u 15:14
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Na snimci se vidi skupina mladića okupljena oko osobe koja leži na kolniku. Jedan od napadača snažno udara mladića rukama i nogama dok je na tlu, a nakon toga ga druge osobe odvlače od njega

Javnost u Slavonskom Brodu uznemirila je snimka brutalnog napada na mladića koja se proširila društvenim mrežama. Napad se dogodio u noći na nedjelju oko 4 sata ujutro u Zajčevoj ulici u središtu grada, ispred zgrade Fine.

Na snimci se vidi skupina mladića okupljena oko osobe koja leži na kolniku. Jedan od napadača snažno udara mladića rukama i nogama dok je na tlu, a nakon toga ga druge osobe odvlače od njega. Prema pisanju 24sata, scenu je snimila 17-godišnja djevojka koja je slučajno naišla na prizor te pozvala policiju i Hitnu pomoć.

Sestra pretučenog mladića za 24sata je ispričala kako se njezin brat vraćao iz izlaska te da ga je skupina mladića navodno počela provocirati i dobacivati mu. Prema njezinim riječima, brat ih je pokušao ignorirati i nastavio hodati prema kući, no oni su krenuli za njim. – Rekao im je da ga ostave na miru, da ide kući, ali oni su i dalje provocirali. Počeo je trčati, ali su oni potrčali za njim. Nažalost, pao je, i tu su ga dohvatili – kazala je sestra za 24sata. 

Napad u Slavonskom Brodu
Foto: Screenshot/facebook

Brat joj, pojašnjava, radi u Njemačkoj. – Moj brat je povučen, ima 30 godina, ali se uopće ne zna tući. Zapravo nije ni stigao pružiti nikakav otpor. Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku, da mora u Njemačku nazad na posao, ali ovaj sa snimke ga je udario nogom u glavu i on je izgubio svijest. Potom kreće to brutalno nasilje nad njim – govori sestra pretučenog mladića.

Dodala je kako je njezin brat zadobio ozljede zbog kojih je završio u bolnici. Prema njezinim riječima, šivana mu je arkada, glava mu je natečena, ima podljeve i modrice po tijelu, a još uvijek je u šoku nakon napada. – Nadao se ići nazad za Njemačku, jer tamo živi i radi, ali nije mogao. Poprilično je u šoku. Ne može spavati, cijelu noć hoda po stanu. Priznao je i da ga je strah izaći na ulicu – kazuje. Iz policije se zasad nisu službeno oglasili o ovom događaju. Prema neslužbenim informacijama, policija utvrđuje identitet osoba koje se povezuje s napadom.

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Ključne riječi
fizički napad napad Slavonski Brod

Komentara 5

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Avatar Scuderia
Scuderia
15:33 28.07.2026.

Moram reći da ne smatram kako s ovim nasilnicima treba lijepo razgovarati. Nije to za psihologa. To je za brutalnu osvetu. Kad nasilnici osjete pravo brutalno nasilje i bolnu pravdu tek tada će vidjeti Isusa.

DP
Dpejakovic2
15:35 28.07.2026.

Ako su ga maloljetnici napali vrijeme je da se takvima sudi kao punoljetnicima. Takvima je mjesto na dugogodišnjoj robiji.

GA
Gale007
15:34 28.07.2026.

Daj stavite vojni rok 2 godine i maknite te mutavce sa ulice dok ljudi nisu preuzeli stvar u svoje ruke. To su djeca odgajana da im nitko nista ne moze itd itd...

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