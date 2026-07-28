Pretukli mladića koji radi u Njemačkoj, sestra otkrila potresne detalje: 'Moj brat je povučen, bježao je'

Javnost u Slavonskom Brodu uznemirila je snimka brutalnog napada na mladića koja se proširila društvenim mrežama. Napad se dogodio u noći na nedjelju oko 4 sata ujutro u Zajčevoj ulici u središtu grada, ispred zgrade Fine.

Na snimci se vidi skupina mladića okupljena oko osobe koja leži na kolniku. Jedan od napadača snažno udara mladića rukama i nogama dok je na tlu, a nakon toga ga druge osobe odvlače od njega. Prema pisanju 24sata, scenu je snimila 17-godišnja djevojka koja je slučajno naišla na prizor te pozvala policiju i Hitnu pomoć.

Sestra pretučenog mladića za 24sata je ispričala kako se njezin brat vraćao iz izlaska te da ga je skupina mladića navodno počela provocirati i dobacivati mu. Prema njezinim riječima, brat ih je pokušao ignorirati i nastavio hodati prema kući, no oni su krenuli za njim. – Rekao im je da ga ostave na miru, da ide kući, ali oni su i dalje provocirali. Počeo je trčati, ali su oni potrčali za njim. Nažalost, pao je, i tu su ga dohvatili – kazala je sestra za 24sata.

Foto: Screenshot/facebook

Brat joj, pojašnjava, radi u Njemačkoj. – Moj brat je povučen, ima 30 godina, ali se uopće ne zna tući. Zapravo nije ni stigao pružiti nikakav otpor. Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku, da mora u Njemačku nazad na posao, ali ovaj sa snimke ga je udario nogom u glavu i on je izgubio svijest. Potom kreće to brutalno nasilje nad njim – govori sestra pretučenog mladića.

Dodala je kako je njezin brat zadobio ozljede zbog kojih je završio u bolnici. Prema njezinim riječima, šivana mu je arkada, glava mu je natečena, ima podljeve i modrice po tijelu, a još uvijek je u šoku nakon napada. – Nadao se ići nazad za Njemačku, jer tamo živi i radi, ali nije mogao. Poprilično je u šoku. Ne može spavati, cijelu noć hoda po stanu. Priznao je i da ga je strah izaći na ulicu – kazuje. Iz policije se zasad nisu službeno oglasili o ovom događaju. Prema neslužbenim informacijama, policija utvrđuje identitet osoba koje se povezuje s napadom.