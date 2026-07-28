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POVRATAK LEGENDE

Zidane nakon preuzimanja Francuske: 'Ovo je san, odbio sam sve ponude zbog reprezentacije'

French Football Federation unveil Zinedine Zidane as new head coach
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
1/3
VL
Autor
Luka Zovko
28.07.2026.
u 15:27
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Zinedine Zidane danas je i službeno predstavljen kao novi izbornik francuske reprezentacije, a bivši kapetan i legenda "Tricolora" otkrio je da mu je klupa Francuske bila jedini pravi cilj nakon odlaska iz Real Madrida

Zinedine Zidane započeo je novu eru francuske reprezentacije. Iako se njegovo imenovanje očekivalo već duže vrijeme, Francuski nogometni savez danas je službeno predstavio legendarnog veznjaka kao nasljednika Didiera Deschampsa.

Na prvoj konferenciji za medije u ulozi izbornika Zidane nije skrivao koliko mu znači novi posao, istaknuvši da je vođenje Francuske bilo nešto što je dugo priželjkivao.

"Ovo je san. Posljednjih četiri ili pet godina dobivao sam ponude, ali sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije. To je jedina stvar koju sam želio napraviti nakon Real Madrida – voditi reprezentaciju Francuske", rekao je Zidane.

Bivši trener Real Madrida, s kojim je osvojio tri uzastopne Lige prvaka, sada se vraća u nacionalnu momčad koju je kao igrač predvodio do svjetskog i europskog naslova. Svjestan je velikih očekivanja koja dolaze s tom funkcijom, ali vjeruje u kvalitetu momčadi koju preuzima.

"Ne mogu u samo nekoliko riječi objasniti kako ćemo pobjeđivati. Imam izvanrednu momčad koja će biti spremna", poručio je novi francuski izbornik.

Zidane je naglasio kako mu je prvi zadatak upoznati igrače i prenijeti im svoje ideje. Iako je godinama pratio nastupe reprezentacije, sada će to činiti iz potpuno drugačije perspektive.

"Uvijek sam pratio Francusku kao navijač, ali i kao budući izbornik. Moram se uklopiti, upoznati igrače i objasniti im svoju nogometnu ideju. Nakon toga moja će odgovornost biti održati ovu momčad pobjedničkom", rekao je.

Jedno od pitanja odnosilo se i na Kyliana Mbappéa, najveću zvijezdu francuske reprezentacije, s kojim još nije razgovarao otkako je preuzeo funkciju.

"Jesam li razgovarao s Mbappéom? Ne, ali imat ćemo priliku za to", kratko je odgovorio Zidane.

Novi izbornik otkrio je i kako će njegov stručni stožer većinom činiti ljudi s kojima je surađivao tijekom uspješnog mandata u Real Madridu, uz nekoliko novih imena.

"Moj stožer uglavnom će biti isti kao onaj koji sam imao u Real Madridu, uz dva ili tri nova lica", kazao je Zidane.

Pred Zidaneom je sada veliki izazov nastavka uspješnog razdoblja francuske reprezentacije. Deschamps je momčad vodio od 2012. godine, osvojio Svjetsko prvenstvo 2018., igrao finale  2022. te posljednji turnir završio na četvrtom mjestu. Zidane će pokušati zadržati Francusku u samom svjetskom vrhu i ostvariti san koji je, kako sam kaže, dugo čekao.
Ključne riječi
Francuska nogometna reprezentacija Zinedine Zidane

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