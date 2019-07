Žene uzdišu za njim, ali nije uvijek bio seks-simbol! Popravio je zube, bio sramežljiv

Cristiano Ronaldo danas je vjerojatno najpopularniji sportaš na svijetu. Portugalac već godinama oduševljava svojim nogometnim umijećem na terenu, a njegovo bogatstvo i sjajan izgled samo mu podižu popularnost.

Poznat je Portugalac kao veliki igrač, ali i kao veliki zavodnik. Teško je nabrojati sve djevojke s kojima ga se povezivalo, mnoge mu se nude i javno, a danas je sretan sa svojom odabranicom Georginom te ima četvero djece.

Ipak, nije Ronaldo oduvijek bio takav Casanova.

Na svom izgledu i te kako je radio. Napornim treninzima izdefinirao je mišiće i tijelo, ali fotografije mladog Ronalda mnoge i danas podsjete na vremena kada, tada mladi Portugalac koji je tek došao u Manchester United, nije bio toliko fatalan za ženski rod.

On this day in 2003, #mufc sign the greatest @Cristiano #CR7 pic.twitter.com/z32THtFlkb