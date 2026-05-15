Džeko o situaciji u klubu gdje se proslavio: 'Ne zaslužuju to, ali sami su si krivi'

Mnogi se sjećaju sezone 2009. kada je Wolfsburg s Felixom Magathom na klupi i sjajnim napadačkim trokutom - Zvjezdan Misimović, Edin Džeko, Grafite šokirao nogometnu Europu i osvojio svoj prvi naslov prvaka u povijesti. 17 godina kasnije, situacija je potpuno okrenuta i klub se nalazi na rubu ispadanja u drugi rang.
Ovog vikenda čeka nas zaista zanimljivo posljednje kolo Bundeslige budući da posljednji St. Pauli, predposljednji Heidenheim i 16. Wolsfsburg imaju po 26 bodova. Posljednje dvije momčadi ispadaju u drugi rang, dok 16. iz Bundeslige u doigravanje za ostanak protiv treće najbolje momčadi druge lige. Vukovi u posljednjem kolu gostuju kod St. Paulija u direktnoj borbi za ostanak.
Situaciju svog bivšeg kluba komentirao je bosanski Dijamant koji je pak ove sezone sa Schalkeom izborio povratak u najviši rang.
- To je vrlo teška i tužna situacija. Mislim da Wolfsburg ne zaslužuje biti u takvoj situaciji, ali istovremeno je to njihova vlastita krivnja - rekao je za Bullinews pa dodao: "Ponekad možda ne mislite da se nešto ovakvo može dogoditi kada imate momčad poput one, ali nogomet ide jako brzo i onda se u nekom trenutku možete naći u ovakvoj situaciji."
Na kraju je dodao:
- 'Ako se vratim nekoliko tjedana unatrag, mislim da su sada u boljoj situaciji jer sve ovisi o njima. Imaju još jednu utakmicu, a ako je pobijede, idu u doigravanje. Mislim da je momčad dovoljno jaka i mislim da mogu ući u doigravanje za opstanak. Ako to učine, imat će dvije utakmice i sve u svojim rukama, a imaju i kvalitetu da izbjegnu ispadanje.