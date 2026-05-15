Zaljubljenik u Hrvatsku i povratnik u reprezentaciju donio ključnu odluku: Evo gdje će Neuer igrati sljedeće sezone

Manuel Neuer neočekivano se našao na širem popisu izbornika njemačke nogometne reprezentacije Juliana Naglesmanna za Svjetsko prvenstvo 2026. Jedan je od 55 igrača na koje izbornik 'Elfa' računa za taj turnir iako se umirovio od reprezentativne dužnosti još prije dvije godine.

Nakon šokantne odluke o povratku, legendarni vratar razriješio je sumnje i oko svoje budućnosti. Iako su neki nagađali kako bi se mogao umiroviti na kraju ove sezone, budući da je već napunio 40 godina, to se neće dogoditi. Neuer će definitivno igrati nogomet i sljedeće sezone jer, kako tvrdi Fabrizio Romano, potpisao je produljenje ugovora s Bayernom za još godinu dana. Novi ugovor istekao bi mu 30. lipnja 2027.

Bavarski klub to još nije službeno objavio, ali Romano rijetko griješi u ovakvim situacijama. Tako bi sljedeće sezone trebao odigrati svoju 16. sezonu za Bayern, klub u koji je stigao u srpnju 2011. iz Schalkea za 30 milijuna eura. Dosad je osvojio čak 14 naslova prvaka Njemačke, dodamo li i ovosezonski koji je već osiguran, te dvije Lige prvaka i Svjetsko prvenstvo s Njemačkom 2014.

Po mnogima je riječ o najvećem vrataru svih vremena, a sjajnu formu pokazao je i ove sezone u više navrata. Za njemačku reprezentaciju odigrao je dosad 124 utakmice, a moguće je da ih doda još ovog ljeta. S 597 utakmica, peti je igrač s najviše nastupa za Bayern. Za njemačku reprezentaciju, samo su Lothar Matthaus, Miroslav Klose, Thomas Muller i Lukas Podolski odigrali više utakmica od njega.