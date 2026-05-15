Jakirović u Premier ligu bez borbe? Polufinalist traži izbacivanje njegovog protivnika u finalu

Hrvatski stručnjak Sergej Jakirović sa svojim Hull Cityjem izborio je ulazak u finale doigravanja za ulazak u Premier ligu. Tigrovi bi tako u subotu 23. svibnja trebali nastupiti protiv Southamptona u direktnom srazu za ulazak u financijski najmoćniju ligu svijeta. Time bi postali i prva momčad još od Blackpoola 2010. koja je ulazak u Premeir ligu izborila sa šestog mjesta u prvom dijelu sezone. Problem s odigravanjem same utakmice leži u tome što je Middlesbrough, klub koji je u polufinalu doigravanja ispao od Southamptona, zatražio izbacivanje 'Svetaca' iz natjecanja.

Krive Southampton za navodno špijuniranje njihovih treninga uoči polufinalnih utakmica koje je klub s južne obale dobio s ukupnih 2:1. U tijeku je disciplinski postupak protiv Southamptona, a Middlesbroughu je zabranjeno direktno sudjelovanje na saslušanju. Disciplinska komisija jesu li 'Svetci' prekršili dva pravila Engleske nogometne lige i je li zabrana igranja u finalu primjerena kazna za potencijalno kršenje pravila.

- Middlesbrough prima na znanje odluku Disciplinske komisije kojom se klubu ne dopušta intervencija u postupak što ga je EFL pokrenuo protiv Southamptona. Žalimo zbog takvog ishoda, s obzirom na to da smo izravno pogođeni spornim radnjama te posjedujemo relevantne dokaze o tim događajima i njihovom utjecaju na natjecanje. Ponašanje o kojem je riječ, konkretno promatranje i snimanje našeg treninga uoči ovako važne utakmice, zadire u samu srž sportskog integriteta i poštenog natjecanja. U takvim okolnostima, jedina primjerena reakcija je sportska sankcija koja bi NK Southamptonu onemogućila sudjelovanje u finalu doigravanja EFL Championshipa - stoji u priopćenju Middlesbrougha.

- Nadamo se da će EFL, kao regulatorno tijelo, zatražiti takvu sankciju pred Disciplinskom komisijom kako bi zaštitio integritet igre, osigurao sve klubove članice i odvratio svaki budući pokušaj stjecanja nepoštene i nezakonite prednosti u borbi za ulazak u Premier ligu. Klub zadržava sva svoja zakonska prava - dodali su.

Hull je u polufinalu bio bolji od Millwalla s ukupnih 2:0. Finale doigravanja na Wembleyju neki nazivaju i utakmicom od 231 milijuna eura, budući da je upravo to nagradni fond za ulazak u Premier ligu.