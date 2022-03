Kapetan Hajduka za Večernji: Kupio sam više od 100 karata za Dinamo. Samo opet želim veliki Hajduk!

Hajduk u subotu (18 sati, Poljud) čeka najveća utakmica, jedini pravi i najveći hrvatski derbi a kapetan splitske momčadi Lovre Kalinić, koji od povratka u Split proživljava drugu nogometnu mladost, zna kakvu opasnost za klub s Poljuda donosi dobro poznata splitska euforija. Razgovarali smo s njim prije derbija za koji su ulaznice odavno rasprodane i u kojem Hajduk nakon dugo vremena čeka Dinamo živ, u utrci za naslov, s pet bodova manje na ljestvici.

U kakvom stanju čekate derbi?

Svi su spremni. Imao sam malu virozu, pa upalu sinusa, svega se nakačilo ali sada sam sve to zaliječio nadam se da će tako i ostati.

Protiv Istre ste izgubili bodove, to sigurno nije bilo u planu?

Nije to dobro, ali i drugi gube bodove. Naravno da nismo sretni jer želimo pobjedu u svakoj utakmici, protiv svakog izlazimo na teren s pristupom da nas zanimaju isključivo tri boda. Nažalost, jedno su želje, ali nešto s pita i protivnika. Ništa nije izgubljeno za nas, imamo mi svoje ciljeve, u finalu Kupa smo, nije sve tako loše, ali smatram da stvorila i prevelika euforija oko svega. Zato sad imamo tragediju kad izgubimo, a još je puno bodova u igri. I mi smo još uvijek u igri, ne vidim razloga da brzamo s raznim zaključcima.

Odgovara li vam raspored, je li bolje da Dinamo dolazi sada?

Svejedno nam je kad dolazi Dinamo jer na svakog protivnika gledamo jednako i pripremamo se jednako. Šibenik ili Dinamo, isto je, mi želimo tri boda.

Kako se nosite s pritiskom zbog ulaznica?

Pritisak postoji prije svake utakmice - i protiv Belupa i protiv Gorice ili Rijeke. I moram vam priznati da mi je puno draže tako, nego kao prošle sezone kad one dvije koje sam dobio nisam imao kome dati. Veseli me što ljudi vjeruju u nas, drago mi je što se zbog Hajduka vratio optimizam u grad.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL 16.07.2018., Zagreb - Docek Vatrenih na sredisnjem gradskom trgu. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Lovre Kalinic. "nPhoto: Petar Glebov/PIXSELL

Kome si sada dao svoja dva komada?

Dva, mislite 102, toliko sam kupio, ha-ha. Kupio sam dosta karata, planulo je u obitelji i među prijateljima.

Kakva je atmosfera među igračima, sigurno nije isto kad dolazi Dinamo u Split i neki drugi gost?

Pa zaista nije ni posebno drugačije nego kad dolazi neki drugi protivnik, trener jako pazi da ne radimo razliku i mi smo usmjereni na taj pristup, ulazimo u svaku utakmicu s jednakom željom.

Nema posebnih analiza Dinama?



Ne, jer baš svaka ekipa u HNL-u sad ima svoje kvalitete i baš svakoj prilazimo jednako ozbiljno.

Prigovarao si stoperu Nikoli Katiću nakon greške protiv Istre koja vas je stajala gola, a i bodova

Prirodna reakcija. Znam koliko se on daje, svakome se dogodi greška. Imali smo šanse da tu utakmicu preokrenemo u našu korist. Poništen nam je gol, ali moram reći da je sličnu situaciju imao i Ademi, pa je pogodak priznat Dinamu. Baš ista se situacija dogodila kada je u Puli igrao Dinamo. Ademi je napravio prekršaj, a priznat im je gol. Ponekad sudačka procjena nije uvijek jednaka, ali ne bih se bavio sucima i svaljivao naše greške na njih, mi moramo preuzeti odgovornost i pobrinuti se za svoj rezultat.

Igrao si u mnogim derbijima, dvaput si pobijedio Dinamo, prvi put u svom debiju. Dobio si prvi i zadnji derbi koji su igrao. Koji ti je ipak ostao u posebnom sjećanju?

Ne bih ja o tome puno pričao, mene zanima jak i moćan Hajduk, zanima me opet veliki Hajduk, to me ispunjava. Svaka pobjeda protiv Dinama je draga, ali više sam orijentiran da Hajduk opet bude jak.

Koliko ste daleko od toga?

Ide to brzo, nije lako u jednoj sezoni dovesti toliko igrača i ispuniti baš sva očekivanja i stvoriti ozbiljan rezultat, ali mislim da nam ide jako dobro. Hajdukova kuća sada je od krova posložena do temelja, od predsjednika do čistačica mi danas imamo drugačije ozračje nego prije. Naravno da je u takvoj atmosferi puno lakše stvoriti rezultat.

Imate li imperativ da budete prvaci?

Igraju nogomet i drugi klubovi, tu su Osijek, Rijeka, Dinamo... Vidjet ćemo tko će isplivati na kraju Imamo težnju, ali ne i opterećenje, dat ćemo sve od sebe da što duže ostanemo u utrci.

Ispucali ste protiv Rijeke i Istre dopuštene kikseve?

- To se naglašava, kao da je sve crno. Ali, zadnjih 15-ak godina Hajduk nije bio ovako blizu u ovo doba godine. Ne treba to gledati na takav način i stavljati imperativ. Nekad imam dojam da će sve druge ekipe pobijediti, a da ćemo mi samo kiksati. I druge ekipe će gubiti bodove.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 29.01.2022., stadion Subicevac, Sibenik - Hrvatski Telekom Prva liga, 21. kolo, HNK Sibenik - HNK Hajduk. Marko Livaja, Lovre Kalinic Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Je li Dinamo jači od drugih protivnika?

Dinamo je izuzetno jak naprijed, takva je i Rijeke, Osijek odlično stoji u bloku i dobro izlaze na kontre i polukontre te mi je zaista teško govoriti tko mi je teži protivnik

Idete na pobjedu protiv Dinama?

Rekao sam vam da su Hajduku u svakoj utakmici cilj samo tri boda. Pritisak je uvijek tu, ali na dobrom smo putu. Ne sjećam se kad je to Hajduk igrao utakmicu bez pritiska. Pritisak je i kad se igra protiv Belišća u Kupu, a kamoli protiv Dinama u derbiju na Poljudu.

Kako ti s gola gledaš na suradnju Nikole Kalinića i Marka Livaje, kako ti izgledaju? Oni su sad i predmet brojnih analiza.

- Realno, imaš dva vrhunska igrača u ekipi. Naravno da nije lako preko noći stvoriti odnos između igrača. To ne može nitko. Treba vremena da prokuže jedan drugoga. Nikad nisu igrali skupa. Imaju neupitnu kvalitetu, dokazali su je milijun puta. To su zvijeri.