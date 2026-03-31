Zbog Hrvatske doputovali u Orlando iz Švedske: 'Ne propuštamo niti jednu utakmicu reprezentacije'

Hrvatski navijači iz različitih dijelova svijeta okupljaju se u utorak u američkom gradu Orlandu nadajući se pobjedi hrvatske reprezentacije nad Brazilom. Većina se nalazi u irskom pubu u centru grada dok su neki u hotelu gdje je smještena reprezentacija. Nadaju se fotografiranju s nogometašima i njihovom potpisu. „Nadam se da će netko od njih naići, ali ne želim im smetati“, kaže u lobiju hotela 34-godišnji Pavao Milković koji je doputovao iz Houstona. Jedan ,dječak u dresu Luke Modrića satima s ocem čeka na ulazu gdje su i drugi ljudi u nacionalnim dresovima.

Za Hrvate iz SAD-a i Kanade ovo je jedinstvena prilika da uživo vide kapetana Modrića i ostale igrače. Gledali su prošli tjedan u Orlandu pobjedu od 2-1 nad Kolumbijom, a sada vjeruju u pobjedu nad peterostrukim prvakom svijeta. „Vjerujem da Hrvatska može pobijediti Brazil bude li igrala napadački“, kaže Milković oduševljen što bi na terenu trebala istrčati najjača momčad. Nikada ranije nije gledao uživo hrvatsku reprezentaciju. On je jedan od 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka u SAD-u jer su njegovi roditelji 1970-ih godina emigrirali iz Zadra.

„Svaki put kada igramo s Brazilom, to je nešto veliko“, kaže 54-godišnji filmski redatelj Boško „Bobby“ Grubić koji živi u SAD-u. „A mi s Brazilom više ne igramo kao mali, nego kao veliki, što mi ispunjava srce“, dodaje. Bobby, član skupine navijača „Los Angeles Vatreni“, uvjeren je da će Brazil krenuti po pobjedu pa će biti odlična utakmica. „Meni je posebno drago jer sam bio u Katru, a ondje sam doživio nezaboravan osjećaj nakon pobjede. Taj osjećaj me obuzeo, digao do kraja, pa se sada nadam da ću ga doživjeti opet“, rekao je u kafiću u centru grada gdje se prisjetio pobjede na jedanaesterce u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva iz 2022.

Dragan Lukić je sa suprugom doputovao iz Švedske. „Ne propuštamo niti jednu utakmicu reprezentacije“, napominje. Očekuje barem neriješeni rezultat s Brazilom. Na ulicama Orlanda su deseci Hrvata iz Kanade. Franjo Jankač će noćas na stadionu izvjesiti hrvatsku zastavu s natpisom „Winnipeg“, što je kanadski grad iz kojeg je došla njegova skupina.

„Od neovisnosti pratimo reprezentaciju, a ponosni smo što ćemo ju ugostiti u Torontu na Svjetskom prvenstvu“, kaže. „Nadam se da će protiv Brazila odigrati žestoko pa na prvenstvo doći spremna i puna samopouzdanja“, dodao je. Prijateljska utakmica Hrvatske i Brazila počinje u 2 sata u noći po hrvatskom vremenu. Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku počinje za nešto više od dva mjeseca.