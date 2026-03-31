ZAVRŠILO 3:0

Mladi vatreni uvjerljivi protiv Turaka u utakmici koja je bila prekinuta zbog ozljede izbornika

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.03.2026.
u 21:37

Pogotke su za Hrvatsku postigli Fabijan Krivak (45+5), Adrijan Jagušić (53) i Branimir Mlačić (90+4), dok su Turcima isključena čak trojica igrača. .

U dvoboju skupine H kvalifikacija za EURO nogometaša do 21 godine u Osijeku je Hrvatska svladala Tursku s 3-0 (1-0) i napravila veliki korak ka plasmanu na EURO u Srbiji i Albaniji.  

Utakmica je imala skoro tragičan epilog jer je bila prekinuta gotovo dva sata zbog pada turskog izbornika Egemena Korkmaza u 35. minuti. Korkmaz je iznerviran odlukom švicarskog suca Alessandra Dudica u ljutnji pokušao skinuti sako i pao je ispred klupe za pričuvne igrače. Odveden je kolima hitne pomoći s terena, a sudac je poslao obje ekipe u svlačionicu. Neslužbeno se doznaje da je Korkmaz zadobio prijelom jagodične kosti te potres mozga, a njegovo stanje je stabilno. Nakon uvjeravanja delegata utakmice i unatoč protivljenju Turaka, dvoboj na Opus Areni je ipak nastavljen. 

Rezultat utakmice je u trenutku prekida bio 0-0, a Hrvatska je dominirala s 11 udaraca prema golu, dok Turci nisu uputili nijedan. U 35. minuti zbog dva žuta kartona isključen je turski igrač Demir Tiknaz. 

U petoj minuti nadoknade prvog dijela Adrian Segečić je ubacio s lijeve strane a na loptu je natrčao napadač Sigme Krivak i zatresao mrežu nemoćnog turskog vratara. Jagušić je u 53. minuti povećao na 2-0 kada je pucao s ruba kaznenog udaraca, a lopta je, uz malo dodira turskog braniča, završila u mreži. 

Nervozni Turci u završnici su počeli s provokacijama, a u 73. minuti Semih Kilicsoy je isključen nakon što je udario Dominika Prpića. Samo minutu kasnije "pocrvenio" je i Cihan Canak. 

U posljednim sekundama dvoboja nakon kornera je Branimir Mlačić ugurao loptu u mrežu za konačnih 3-0. 

Hrvatska je sada vodeća u skupini s 13 bodova i utakmicom manje, dok Turska ima 11 bodova. Kvalifikacije se nastavljaju tek 29. rujna kada Hrvatska dočekuje Mađarsku. 
