Luka Modrić večeras će se susresti sa starim prijateljima: 'On je jedinstven'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić noćas se u američkom gradu Orlandu sastaje s bivšim trenerom Carlom Ancelottijem i četvoricom igrača s kojima je ispisao povijest Real Madrida, a s kojima će se sučeliti u prijateljskoj utakmici Hrvatske i Brazila.

Modrić i Casemiro, koji su od 2015. do 2022. igrali zajedno u veznom redu „Kraljevskog kluba“, sreli su se još prije tjedan dana u Orlandu na jednom promotivnom događaju.

Emotivno su se zagrlili, a 34-godišnji Brazilac je bivšem suigraču poklonio žuti brazilski dres s brojem 10 i prezimenom Modrić. „Ali moraš igrati za nas“, našalio se Casemiro.

„Još jedna borba sa starim prijateljem“, rekao je 40-godišnji Modrić u videu Universala objavljenom prije nekoliko dana.

Brazilski nogometaši Vinicius Jr., Rodrygo i Éder Militao također su igrali s Modrićem, a u utakmici koja počinje u 2 sata po hrvatskom vremenu u početnim postavama će biti Modrić i Vinicius. Zajedno su godinama osvajali trofeje, među kojima Ligu prvaka.

„Modrić može igrati na svim pozicijama na terenu jer je kompletan vezni igrač. Jedan je od najboljih igrača koje sam trenirao, spektakularan profesionalac“, izjavio je brazilski izbornik Carlo Ancelotti u ponedjeljak na konferenciji za medije.

Modrić i Ancelotti su prošlo ljeto napustili Real Madrid, zajednički se oprostivši od publike na Santiago Bernabeu. Hrvat je otputovao u Milan, a 66-godišnji Talijan u Rio de Janeiro. Sada će se ponovo susresti.

„Modrić je jedinstven. Na svjetskom tržištu nema igrača poput njega“, rekao je Ancelotti o veznjaku koji je odigrao 195 utakmica za Hrvatsku i postigao 28 golova. Modrić je s 28 osvojenih naslova najtrofejniji nogometaš u povijesti Real Madrida.

Hrvatska, trećeplasirana na posljednjem Svjetskom prvenstvu i trenutno na 11. mjestu FIFA-ine rang liste reprezentacija, samopouzdano dolazi na stadion Camping World nakon preokreta i pobjede 2-1 protiv Kolumbije.

Brazil, koji je izgubio s 1-2 od Francuske, pokušat će osvjetlati obraz pred tisućama svojih navijača. Oni očekuju naslov svjetskog prvaka za nešto više od dva mjeseca na prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Brazil i Hrvatska su se već susreli šest puta, uz tri pobjede Brazila i tri remija.

Prvi put su se sučelili 1996. godine u prijateljskoj utakmici hrvatske mlade reprezentacije i brazilske olimpijske selekcije koja se pripremala za OIimpijske igre u Atlanti. Susret igran pred 43.825 gledatelja u Manausu završio je 1-1.

Posljednju utakmicu odigrali su prije četiri godine u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva kada je rezultat opet bio 1-1, ali je Hrvatska prošla dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Utakmice Hrvatske i Brazila:

1) 22. svibnja. 1996. - Brazil 1 : 1 Hrvatska - Stadion Vivaldo Lima u Manausu – Prijateljska utakmica

2) 17. kolovoza 2005. - Brazil 1 : 1 Hrvatska - Stadion Poljud u Splitu - Prijateljska utakmica

3) 13. lipnja 2006. - Brazil 1 : 0 Hrvatska - Olimpijski stadion u Berlinu - Skupina Svjetskog prvenstva

4) 12. lipnja 2014. - Brazil 3 : 1 Hrvatska - Neo Química Arena, u São Paulu - Skupina Svjetskog prvenstva

5) 3. lipnja 2018. - Brazil 2 : 0 Hrvatska - Anfield, u Liverpoolu - Prijateljska utakmica

6) 9. prosinca 2022. - Brazil 1 (2) : (4) 1 Hrvatska - Stadion u Dohi - Četvrtfinale Svjetskog prvenstva.