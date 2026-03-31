Nastavljena utakmica u Osijeku, turski izbornik slomio jagodičnu kost

Kvalifikacijska utakmica za Euro U21 nogometaša Hrvatske i Turske u Osijeku nastavljena je nakon dvosatnog prekida zbog pada turskog izbornika Egemena Korkmaza u 35. minuti.

Korkmaz je iznerviran odlukom švicarskog suca Alessandra Dudica u ljutnji pokušao skinuti sako i pao je ispred klupe za pričuvne igrače. Odveden je kolima hitne pomoći s terena, a sudac je poslao obje ekipe u svlačionicu.

Neslužbeno se doznaje da je Korkmaz zadobio prijelom jagodične kosti te potres mozga, a njegovo stanje je stabilno.

Nakon uvjeravanja delegata utakmice i unatoč protivljenju Turaka, dvoboj na Opus Areni je ipak nastavljen.

Rezultat utakmice je u trenutku prekida bio 0-0, a Hrvatska je dominirala s 11 udaraca prema golu, dok Turci nisu uputili nijedan. U trenutku isključen je turski igrač Demir Tiknaz.

Turska je vodeća u skupini s 11 bodova, jednim više od drugoplasirane Hrvatske koja ima utakmicu manje. Ovaj susret iznimno je važan u borbi za prvo mjesto koje izravno vodi na Euro.