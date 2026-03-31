VIDEO Objavljena snimka ozlijeđenog turskog izbornika, poznato što ga je razljutilo

Kvalifikacijska utakmica za Euro U21 nogometaša Hrvatske i Turske u Osijeku prekinuta je u 35. minuti jer je kolabirao turski izbornik Egemen Korkmaz.

Korkmaz je nezadovoljan odlukom švicarskog suca Alessandra Dudica u ljutnji pokušao skinuti sako i po svemu sudeći je pao i udario glavom o tlo. Odveden je kolima hitne pomoći s terena, a sudac je poslao obje ekipe u svlačionicu.

Rezultat utakmice je u trenutku prekida bio 0-0, a Hrvatska je dominirala s 11 udaraca prema golu, dok Turci nisu uputili nijedan. U trenutku isključen je turski igrač Demir Tiknaz.