Zaslužio je Dalićev poziv: Nezaustavljivi Hrvat ne prestaje zabijati, pogledajte novi gol

U uzbudljivoj utakmici odigranoj pred 24.611 gledatelja na stadionu Providence Park, Portland Timbers i FC Dallas podijelili su bodove odigravši 2-2. Domaćini su dvaput vodili, no momčad iz Teksasa pokazala je iznimnu borbenost i dvaput se vraćala iz rezultatskog zaostatka, osiguravši važan bod u borbi za doigravanje. Portland je poveo autogolom Ramira u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, da bi u 81. minuti ponovno došli do prednosti pogotkom Cristhiana Paredesa, no gosti su imali odgovor.

Ključnu ulogu u povratku Dallasa ponovno je odigrao hrvatski napadač Petar Musa. U 73. minuti, pri vodstvu Portlanda 1-0, Musa je preuzeo odgovornost i sigurno realizirao jedanaesterac za izjednačenje. Bio je to njegov 17. pogodak ove sezone u MLS-u, čime je potvrdio fantastičnu formu. Ovim golom produžio je svoj niz na četiri uzastopne utakmice u kojima je tresao protivničke mreže, dokazavši se kao ključni igrač svoje momčadi u presudnom dijelu sezone. Musa je dobio pretpoziv hrvatskog izbornika Zlatka Dalića za utakmice vatrenih protiv Češke i Gibraltara u listopadu, a uskoro bi se mogao i vratiti među odabranu vrstu za koju je do sada nastupio šest puta.

Njegov posljednji pogodak ima i povijesnu težinu. Naime, Musa se sada nalazi na samo jedan gol od izjednačenja klupskog rekorda FC Dallasa po broju postignutih golova u jednoj sezoni. Rekord od 18 pogodaka zajednički drže klupske legende Jason Kreis, Kenny Cooper i Jesús Ferreira. S obzirom na to da su do kraja regularnog dijela sezone ostale još dvije utakmice, bivši napadač Benfice i praške Slavije ima izvrsnu priliku ne samo dostići, već i prestići ovaj impresivan učinak te upisati svoje ime zlatnim slovima u povijest kluba. Otpornost Dallasa, o kojoj je nakon utakmice govorio i trener Eric Quill, došla je do izražaja i u samoj završnici. Nakon što je Portland poveo 2-1, konačni rezultat postavio je Anderson Julio u 85. minuti. Njegov udarac na putu prema golu pogodio je hrvatskog braniča u redovima Portlanda, Darija Župarića, te promijenio smjer i prevario vratara. Ovim remijem Dallas je produžio svoj niz neporaženosti na sedam utakmica, pri čemu su upisali tri pobjede i četiri remija, što im daje veliko samopouzdanje uoči odlučujućih dvoboja.

Petar Musa stigao je u Dallas u veljači 2024. godine iz portugalske Benfice u rekordnom transferu vrijednom 9.7 milijuna dolara, koji uz bonuse može narasti i do 13 milijuna. Odmah je dobio status "Designated Player", što je oznaka za najvažnije igrače u momčadi, a svojim igrama i golovima u potpunosti je opravdao velika očekivanja. Njegov utjecaj na igru Dallasa je nemjerljiv, a lov na klupski rekord samo je potvrda sezone iz snova za hrvatskog napadača.