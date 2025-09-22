'Zaradio sam 4 milijuna eura, a sramota me reći gdje danas živim. Zbog bankrota pao sam u depresiju'

Mark Allen (39) spada među najbolje igrače snookera na svijetu. Ovaj 39-godišnjak rođen u Sjevernoj Irskoj osvojio je pet velikih turnira, ukupno jedanaest, a na Svjetskom prvenstvu igrao je polufinalu. Samo od nagradnih fondova u karijeri je zaradio više od četiri milijuna eura, no 2022. godine proglasio je bankrot. Za BBC je tada objasnio što mu je se dogodilo. U svibnju ove godine popeo se na prvo mjesto svjetske ljestvice, a trenutno je trećeplasirani igrač svijeta.

- Ovo je bio jedini način da se spasim, taj da proglasim bankrot. Sram me reći da sad živim u unajmljenom stanu. Trošio sam novac prije nego što bih ga zaradio, odmah bih sve spiskao, a sve je kulminiralo razvodom koji je bio jako, jako skup. Jedino o čemu razmišljam je dovesti se u red.

Allen je kazao da nije štedio dok je bilo novca.

- Ako je neki automobil bio dostupan za 50 tisuća funti, ja bih potrošio 80 tisuća. Ako sam mogao unajmiti stan za tisuću i pol funti, ja bih potrošio dvije i pol tisuće.

No, onda je odlučio da će promijeniti stil života. Uz to je smršavio.

- Jedan prijatelj mi je rekao da se boji da ću postati toliko velik da neću moći otpratiti kćer do oltara. Bilo je to grubo, ali to je točno ono što sam trebao čuti. Dva dana kasnije promijenio sam prehranu. Prošle godine mi je bilo neugodno jer zbog konstitucije nisam mogao izvesti neke udarce.

Allen je tada otkrio da je u posljednjih 12 godina zaradio oko dva milijuna funti, ali mu je malo toga ostalo zbog velikih troškova.

- Nisam pazio, nisam vodio računa o porezima i nisam stavljao novac sa strane. Odvjetnici i razvod koštaju, a ja nisam imao mjeru. To me činilo depresivnim, ali sam odlučio promijeniti stvari - rekao je Allen.