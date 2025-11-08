Sinner se ponovno naklonio najvećem rivalu: 'Bude li na svojoj razini, nemam šanse'

Sljedećeg tjedna u Torinu se igra završni Masters turnir osam najboljih igrača iz prošle sezone kojim će se službeno zaključiti aktualna teniska sezona. Mnogi očekuju kako će se i u Torinu nastaviti dominacija Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza koji su obojica ove sezone osvojili po dva Grand Slam naslova.

Ishod ovog turnira zanimljiv je i kada se pogleda utrka za svjetskim brojem 1 na kraju sezone koja je još uvijek otvorena zbog Alcarazova ranog ispadanja s Mastersa u Parizu koji je Sinner osvojio. Ipak, Sinneru se dosta toga mora poklopiti budući da će Alcaraz zadržati broj 1 ukoliko pobijedi u sva tri meča u skupini ili uđe u finale. Talijan je za Ubitenis podijelio i svoje viđenje situacije

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Carlosov prerani poraz u Parizu otvorio je neke mogućnosti za mene, ali ako bude igrao na svojoj razini, ja nemam šanse. Pratim situaciju i svjestan sam svih scenarija, ali znam da malo toga ovisi o mojim rezultatima - rekao je. Sve će biti odlučeno u Torinu, a Sinner je rekao kako i jednog i drugog očekuje težak turnir:

- Ovo je iznimno važan turnir, posebno zbog borbe za broj 1, ali Grand Slamovi su ipak iznad svega. Ovo je iznimno važan turnir, posebno zbog borbe za broj 1, ali Grand Slamovi su ipak iznad svega - rekao je branitelj naslova u Torinu.

VEZANI ČLANCI:

Istaknuo je i kako je iza njega iznimno uspješna sezona budući da je propustio nekoliko Mastersa zbog doping afere koja ga je 'izbacila' s terena. Dodao je i kako su on i Alcaraz odradili zajednički trening uoči početka turnira i tako ponovno šokirali navijače koje već dulje vrijeme čudi kako dva velika rivala mogu imato toliko prijateljski odnos.

Sinner će turnir otvoriti u ponedjeljak mečom protiv Felixa Auger-Aliassimea ili Lorenza Musettija.