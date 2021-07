Zaokret u slučaju Vlašić: Kovač mu na stol stavio ponudu kakvu će teško odbiti

Dok se drugi sunčaju i odmaraju, hrvatski strateg Niko Kovač ne miruje. Barem ne dok su otvoreni prijelazni rokovi. Nakon što je napravio sjajne rezultate u Monacu već ove sezone, za sljedeću, čini se, želi prirediti još jaču momčad.

Nakon što smo jučer pisali kako španjolski mediji tvrde da bi Kovač bez problema prigrlio 'svoje dijete' Luku Jovića odluči li ga se Real Madrid riješiti, sada stiže nova 'bomba', ali iz Italije.

Naime, tamošnji novinar Rudy Galetti tvrdi da je Milan u problemu budući da su bacili oko na hrvatskog reprezentativca Nikolu Vlašića, a baš bi im Kovač sada mogao pomrsiti planove. Tako on tvrdi da je Kovač na stol već stavio 30 milijuna, što je približna cifra onome što CSKA traži, a to je navodnih pet milijuna više.

