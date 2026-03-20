Zašto Cristiano Ronaldo nije pozvan u reprezentaciju? Navijači ne vjeruju što se dogodilo

Cristiano Ronaldo neće biti prisutan na ponovnom otvaranju stadiona Azteca u utakmici između Meksika i Portugala zakazanoj za 28. ožujka. Portugalski kapetan vuče ozljedu mišića zadobivenu krajem veljače i neće putovati u Mexico City. Izbornik Roberto Martínez potvrdio je vijest, naglasivši kako je riječ o mjeri opreza te da Ronaldov nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. nije upitan, no njegov oporavak zahtijeva mirovanje od otprilike dva tjedna.

Odsutnost portugalske zvijezde drastično je smanjila očekivanja oko događaja, gdje je upravo on bio u središtu medijske pozornosti. Utakmica je trebala biti spektakularno ponovno otvaranje legendarnog stadiona, nedavno preimenovanog u Estadio Banorte za potrebe Svjetskog prvenstva, a Ronaldov izostanak imat će i značajan financijski utjecaj s obzirom na rasprodan kapacitet i ugovorne klauzule vezane uz njegov nastup. Mnogi su ovo vidjeli kao jedinstvenu priliku da 41-godišnji Ronaldo zaigra na jedinom kultnom stadionu na kojem nikada nije nastupio, mjestu gdje su se svojedobno proslavili Pelé i Maradona.

Unatoč velikom udarcu, Portugal i dalje ima momčad prepunu igrača u vrhunskoj formi. Martínezov popis otkriva široku bazu kvalitetnih pojedinaca, iako će uz Ronalda zbog problema s ozljedama utakmicu propustiti i ključni braniči Ruben Dias i Nelson Semedo. Ipak, vođa portugalske strane na terenu bit će Vitinha, igrač koji se dokazao kao neosporni autoritet u veznom redu, a momčad se i dalje oslanja na igrače sposobne preuzeti različite uloge unutar sustava.

Među igračima koji će dobiti priliku istaknuti se je Gonçalo Guedes. Napadač Real Sociedada vraća se u reprezentaciju nakon duljeg izbivanja, a njegov povratak nagrada je za sjajne nastupe i ofenzivni doprinos u baskijskoj momčadi. Izbornik Martínez vidi ga kao ozbiljnu alternativu u napadu te ne isključuje njegov odlazak na Svjetsko prvenstvo ako zadrži ovu razinu igre. Uz njega, u momčadi su i drugi igrači povezani sa španjolskom LaLigom, poput Joaa Cancela, Samua Coste i Renata Veige, što potvrđuje dubinu i konkurentnost portugalske selekcije.

Ove prijateljske utakmice protiv Meksika i Sjedinjenih Američkih Država ključne su simulacije za Portugal uoči Svjetskog prvenstva koje počinje 11. lipnja upravo na stadionu Azteca. Budući da će Portugal svoje utakmice u grupnoj fazi igrati u Houstonu i Miamiju, sjevernoamerička turneja predstavlja posljednju veliku provjeru i priliku za uigravanje momčadi u uvjetima koji ih očekuju na najvećem nogometnom natjecanju.