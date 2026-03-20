Bosna i Hercegovina nikad u povijesti nije bila ovako kažnjena, cifra koju će morati platiti je golema

Nogometni savez Bosne i Hercegovine (N/FS BiH) našao se na udaru do sada najoštrijih sankcija FIFA-e, koja je krovnoj kući bosanskohercegovačkog nogometa izrekla rekordnu financijsku kaznu. Zbog niza teških incidenata koje su izazvali navijači tijekom ključnih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo, odigranih u studenom prošle godine, savez će morati uplatiti golemu cifru od čak 215 tisuća eura. Ova drakonska kazna predstavlja kulminaciju disciplinskih postupaka vođenih zbog nereda na utakmicama protiv Rumunjske u Zenici te, posebno, na gostovanju kod Austrije u Beču. Riječ je o najvišoj kumulativnoj kazni koju je N/FS BiH ikada dobio unutar jednog kvalifikacijskog ciklusa, a koja ozbiljno opterećuje financijsko poslovanje saveza.

Disciplinska komisija FIFA-e u svom je izvješću navela čitav niz prekršaja koji su doveli do ovako oštre odluke. Glavni razlog za kaznu je opetovano nedolično ponašanje navijača, pri čemu se posebno ističe masovna upotreba pirotehničkih sredstava. Prema zapisnicima delegata s utakmice u Beču, odigrane 18. studenog 2025. godine, zabilježeno je čak dvadeset odvojenih incidenata paljenja baklji i dimnih bombi. Osim toga, kao razlozi za kaznu navedeni su i diskriminatorni te rasistički povici s tribina, bacanje predmeta u teren, isticanje neprimjerenih političkih transparenata te opći propusti u organizaciji i osiguranju reda i sigurnosti na stadionu. Zbog nereda tijekom intoniranja nacionalnih himni na utakmici protiv Rumunjske, odigranoj 15. studenog, FIFA također nije imala nimalo milosti.

Ukupan iznos kazne podijeljen je na dva dijela. Manji dio, oko 65 tisuća eura, odnosi se na propuste zabilježene na domaćoj utakmici protiv Rumunjske na stadionu Bilino Polje. Ipak, lavovski dio kazne, čak 150 tisuća eura, posljedica je kaosa koji su navijači izazvali na gostovanju u Beču. Ta utakmica bila je ključna za daljnji tijek kvalifikacija, no umjesto nogometnog spektakla, obilježili su je incidenti koji su nanijeli nepopravljivu štetu ugledu bosanskohercegovačkog nogometa i njegovih navijača, što je rezultiralo financijskim udarcem od kojeg će se savez teško oporaviti.

Međutim, financijska kazna nije jedina sankcija koju je FIFA izrekla. Uz obvezu plaćanja ogromnog iznosa, Nogometnom savezu BiH naređeno je i djelomično zatvaranje stadiona za iduću domaću utakmicu, koja je ujedno i najvažnija u posljednjih nekoliko godina, finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo 31. ožujka 2026. godine u Zenici. Prema odluci, najmanje dvadeset posto kapaciteta stadiona Bilino Polje mora ostati prazno. Točnije, za navijače će biti zatvorena cijela južna tribina (sektori B, C i D) te prva tri reda zapadne tribine, što znači da će reprezentacija u ključnoj utakmici biti uskraćena za podršku čak 2.100 vjernih navijača.

Jedan od ključnih razloga zašto je FIFA bila tako rigorozna leži u činjenici da Nogometni savez BiH ima status ponavljača prekršaja, odnosno "recidivista". Budući da je savez već nekoliko puta kažnjavan tijekom istog kvalifikacijskog ciklusa, uključujući i zbog incidenata na ranijim utakmicama, disciplinska tijela primijenila su strože odredbe iz svojih pravilnika. Ova odluka služi kao posljednje upozorenje savezu, ali i navijačima, da se ubuduće slični ispadi neće tolerirati te da bi svaki idući prekršaj mogao dovesti do još težih posljedica, poput odigravanja utakmica pred potpuno praznim tribinama ili čak oduzimanja bodova, što bi bio nenadoknadiv sportski udarac za reprezentaciju.