Novi biser zaigrat će za Vatrene? U susjedstvu je doživio nevjerojatno poniženje

Mladi nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i rođeni Splićanin Luka Mikulić (20) nedavno je ostvario transfer karijere prešavši iz Posušja u švicarski Grasshopper, čime je njegovom bivšem klubu donio rekordnu zaradu u povijesti. Međutim, nedugo nakon toga uslijedio je šok. Mikulić je javno objavio kako više ne namjerava igrati za U21 reprezentaciju BiH, a kao izravnog krivca prozvao je izbornika Branislava Krunića. Odluka je uslijedila nakon što je Krunić s posljednjeg popisa za kvalifikacijske utakmice protiv Slovenije i Izraela izostavio Mikulića, unatoč tome što je mladi stoper standardni prvotimac u jakoj švicarskoj ligi.

Mikulić se emotivnom porukom obratio javnosti kako bi detaljno objasnio razloge svog odlaska, ističući kako se osjećao poniženo i zanemareno. "Nakon što sam prvi put dobio poziv izbornika Branislava Krunića, s ponosom sam se odazvao. U tom trenutku bio sam najstandardniji igrač u prvenstvu, a izbornik me dva puta poslao na tribine. Šutio sam i poštovao njegovu odluku. Jednom me uveo u igru na jednu minutu. Je li me htio poniziti ili... on to najbolje zna, ali i to sam poštovao, kao i svaku njegovu odluku, iako sam u tom trenutku bio jedan od rijetkih u reprezentaciji koji ne igra juniorski, nego seniorski nogomet", započeo je svoju ispovijest mladi nogometaš.

Nezadovoljstvo je kulminiralo nakon transfera u Švicarsku, kada je, umjesto podrške, doživio potpunu ignoranciju. "Napravio sam povijesni transfer za moj tadašnji klub Posušje i karijeru nastavio u Grasshoppersu, a kao 'nagradu' za to nisam dobio poziv izbornika nijednom u ova tri mjeseca, dok su drugi moji suigrači koji su promijenili klub dobivali pozive i čestitke. Kap koja je prelila čašu jest današnji popis izbornika na kojem mene nema. Vjerojatno me nema na popisu jer sam standardan u ekipi?", ogorčeno se pita Mikulić, koji je unatoč svemu odlučio zahvaliti čelnicima saveza i navijačima. "Za mene je reprezentacija od danas završena priča. U budućnosti se želim okrenuti klupskim obvezama, a reprezentaciji želim svu sreću", poručio je.

Mikulićev strelovit uspon zaista je impresivan. Prije samo pola godine igrao je na posudbi u trećeligaškim Grudama, da bi u dresu Posušja postao nezamjenjiv igrač i kapetan. U devetnaest prvenstvenih nastupa privukao je pažnju brojnih klubova, a Grasshopper je za njega platio odštetu od 240.000 €, što je najveći izlazni transfer u povijesti kluba iz Posušja. Za švicarskog prvoligaša dosad je odigrao deset utakmica, od čega je devet započeo u prvoj postavi, a s klubom se bori za ostanak u ligi te za trofej u Kupu, gdje ih u polufinalu čeka drugoligaš.

Mikulićeve igre i transfer nisu prošli nezapaženo ni u Hrvatskoj. Mediji u BiH već su ranije navodili kako Luku pomno prate iz Hrvatskog nogometnog saveza te da se nalazi na radaru izbornika U21 reprezentacije Hrvatske Ivice Olića. Cijeli slučaj neodoljivo podsjeća na onaj Petra Sučića, koji je nakon sjajnih igara za mladu reprezentaciju BiH na kraju odabrao Vatrene i stigao do A selekcije, a danas je jedan od ključnih igrača milanskog Intera. Mediji u susjednoj državi s pravom se pitaju: "Hoće li nam Hrvatska oteti još jednog bisera? Što radi naš izbornik?", ističući da je Mikulić za njihovu U21 vrstu odigrao samo dvije minute.

Na cijelu situaciju još u siječnju osvrnuo se i Mikulićev menadžer Stefan Bulić, koji je na Instagramu oštro kritizirao izbornika Krunića i Nogometni savez BiH. On je povukao paralelu između vodstva A reprezentacije, koje na čelu sa Sergejom Barbarezom i Emirom Spahićem ulaže goleme napore da privuče igrače iz dijaspore, i U21 selekcije gdje se događa suprotno. "Što radi izbornik naše U-21 nacionalne momčadi? Luka Mikulić postao je igrač švicarskog Grasshoppera, a izbornik Krunić nije ga pozvao da mu čestita, da se informira kako mu je. Nije napravio apsolutno ništa, dok, recimo, izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske gospodin Ivica Olić ima odličan kontakt s Mikulićem. Sutra će netko drugi biti kriv što smo izgubili igrače. Sutra ćemo od Mikulića praviti izdajnika, kao što smo pravili od Petra Sučića", zaključio je menadžer.