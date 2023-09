Zanetti: Brozovićev odlazak u S. Arabiju je njegova odluka

Interov dopredsjednik Javier Zanetti rekao je u petak u razgovoru za španjolske novine Marca da je odluka hrvatskog veznjaka Marcela Brozovića o odlasku u Saudijsku Arabiju bila "osobna igračeva odluka" i to ne nužno loša.

"Teško je govoriti o tome jer su to odluke igrača, pri čemu više stvari presudi da odu tamo," izjavio je Zanetti upitan o odlasku nogometaša među kojima i 30-godišnjeg Brozovića u naftom bogatu zemlju manje nogometne tradicije.

"Tijekom igračke karijere također sam bio u sličnim situacijama. Iz Intera sam mogao otići u velike klubove, ali u mom slučaju je uvijek prevladalo to kako sam se osjećao u Interu. Njegove vrijednosti i ljudi bili su ispred bilo kakvog iznosa novca," rekao je.

"Ali to ne znači da je najgore otići u Saudijsku Arabiju. To su osobne odluke", dodao je Zanetti koji je nosio Interov crno-plavi dres od 1995. do 2014.

Hrvatski reprezentativac Brozović, osvajač srebrne i brončane medalje na zadnja dva Svjetska prvenstva, u srpnju je prešao iz milanskog Intera u saudijski Al-Nassr.

Za Inter je upisao 330 nastupa, zabio 31 gol i 43 puta asistirao. S klubom iz Milana je prošle sezone igrao u finalu Lige prvaka, ali je slavio Manchester City.

Inter je talijansko prvenstvo otvorio s tri pobjede u tri odigrana kola.

"Zadovoljni smo zbog toga, posebno jer su nam otišli iz kluba neki važni igrači. Njima trebamo zahvaliti na onome što su ostvarili dok su nosili naš dres," rekao je Zanetti.

"Došli su nam pak novi igrači, željni natjecanja. Inter sada pokazuje da će biti konkurentan i ove sezone", zaključio je.