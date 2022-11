Zagrebu dodijeljeno Prvenstvo Europe u džudu u olimpijskoj 2024. godini

Iz sjedišta Europskog džudo saveza (EJF) stigla je sjajna vijest za hrvatski džudo. U travnju olimpijske 2024. godine Hrvatska i Zagreb bit će domaćin seniorskog Prvenstva Europe u ovom olimpijskom sportu. Priznanje je to za stečeno povjerenje uspješne organizacije niza Grand Prix turnira ali i Svjetskog juniorskog prvenstva te Prvenstva Europe u dobnim kategorijama do 23, do 21 i do 18 godina.

- Ovo nije došlo preko noći. Na ovom projektu radili smo jako dugo, a sada će se napokon i ostvariti. Najbolji džudaši i džudašice Starog kontinenta doći će u Zagreb prije Olimpijskih igara. K nama će doći aktualni olimpijski i svjetski prvaci ali i oni koji će to u Parizu postati pa se veselimo spektaklu u zagrebačkoj Areni - kazao je Hrvoje Lindi, dopredsjednik Europskog judo saveza i glavni tajnik Hrvatskog judo saveza koji je poput predsjednice HJS-a Sande Čorak uvjeren u još jedan organizacijski uspjeh iskusnog organizacijskog tima.

- Imamo izuzetno iskusan tim i koji je spreman za još jedno u nizu velikih sportskih događanja koji promoviraju Hrvatsku kao sportsu naciju - kazala je dr. sc. Čorak.

Osim ljudi iz organizacijskog tima, domaćinstvu tog velikog natjecanja raduju se i naši najbolji džudaši i džudašice u čije ime je dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić kazala:

- Nema boljeg osjećaja nego se boriti pred domaćom publikom. Neopisivo sam sretna što će posljednje Prvenstvo Europe prije Olimpijskih igara u Parizu biti baš u Hrvatskoj. Bilo bi lijepo osvojiti što sjajnije odličje pred našom publikom, stoga motivacije neće manjkati, kako meni tako i ostalim našim reprezentativkama i reprezentativcima.

Dakako, da bi do ovoga došlo HJS-u je trebalo i zeleno svjetlo od hrvatske Vlade no to očito nije bio problem jer je premijer Andrej Plenković najskloniji sportu od svih dosadašnjih predsjednika Vlade Republike Hrvatske. A to je bio signal koji je u donošenju odluke bio prijeloman kod predsjednika Europskog džudo saveza (EJU) Laszlu Tothu:

- Nije nam bilo lako donijetei tu odluku jer se nekoliko zemalja prijavilo za domaćinstvo tod Prvenstva Europe no Hrvatska je u vrijeme pandemije korona virusa bila jedina zemlja koja je počela organizirati natjecanja i na tome smo joj bili jako zahvalni. Kada sam u ime Svjetske džudo federacije (IJF) ljetos bio gost na zagrebačkom Grand Prixu, bio sam na primanju kod predsjednika hrvatske Vlade Plenkovića kojem sam tada govorio o našem planu da Hrvatska organizira jedino europsko natjecanje koje joj nedostaje a to je seniorsko Prvenstvo Europe. Reakcija Vlade Republike Hrvatske bila je pozitivna pa smo sretni što ćemo, nakon Prvenstva Europe 2023. u Montpellieru, u olimpijskoj 2024. imati najjače kontinentalno natjecanje u središnjoj Europi, u Zagrebu.

U predolimpijskoj godini 2023. isti će grad i ista dvorana (Arena Zagreb) biti domaćin seniorskog Prvenstva Europe u još jednom borilačkom sportu - u hrvanju grčko-rimskim stilom što glavni hrvatski grad čini svojevrsnim europskim borilačkim središtem.