VIDEO Pogledajte automobil Tigera Woodsa nakon nesreće, odbio je testiranje na droge

Legendarni američki golfer Tiger Woods ponovno je sudjelovao u prometnoj nesreći, koja se dogodila na Floridi. Prema prvim informacijama lokalnih vlasti, riječ je o sudaru dvaju vozila u kojem se jedno prevrnulo na cesti u području Jupiter Islanda. Tiger Woods bio je među sudionicima nesreće, a okolnosti događaja još se istražuju. Prema dostupnim podacima, jedna osoba nalazi se u stabilnom stanju, dok je druga odbila liječničku pomoć.

Naknadno je potvrđeno da se, vozeći velikom brzinom, u svom Land Roveru zabio u drugi automobil. Nakon sudara vozilo se prevrnulo na vozačevu stranu, a po zaustavljanju Woods je uspio izaći kroz suvozačeva vrata.

BREAKING: Tiger Woods arrested and charged with DUI, property damage, and refusing a urine test after rolling his Range Rover on Jupiter Island. He blew 0.00 on the breathalyzer — deputies believe it was medication. His second DUI arrest in Florida. pic.twitter.com/FVEcrntW33 — Brian Allen (@allenanalysis) March 27, 2026

Iako je pristao na alkotest, koji nije pokazao prisutnost alkohola u organizmu, odbio je test urina koji se koristi za otkrivanje droga ili lijekova. Zasad nema izvješća o težim ozljedama, a više detalja očekuje se nakon službenog obraćanja nadležnih službi.

Ovo je novi incident u nizu prometnih nesreća povezanih s Woodsom, 2021. godine doživio je tešku nesreću u Kaliforniji koja je ozbiljno ugrozila njegovu karijeru i zahtijevala više operacija noge.