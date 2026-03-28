NOVA NESREĆA

VIDEO Pogledajte automobil Tigera Woodsa nakon nesreće, odbio je testiranje na droge

FILE PHOTO: Golf-Woods makes it official, announces relationship with Vanessa Trump
28.03.2026.
u 09:37

Legendarni američki golfer Tiger Woods ponovno je sudjelovao u prometnoj nesreći, koja se dogodila na Floridi. Prema prvim informacijama lokalnih vlasti, riječ je o sudaru dvaju vozila u kojem se jedno prevrnulo na cesti u području Jupiter Islanda. Tiger Woods bio je među sudionicima nesreće, a okolnosti događaja još se istražuju. Prema dostupnim podacima, jedna osoba nalazi se u stabilnom stanju, dok je druga odbila liječničku pomoć. 

Naknadno je potvrđeno da se, vozeći velikom brzinom, u svom Land Roveru zabio u drugi automobil. Nakon sudara vozilo se prevrnulo na vozačevu stranu, a po zaustavljanju Woods je uspio izaći kroz suvozačeva vrata.

Iako je pristao na alkotest, koji nije pokazao prisutnost alkohola u organizmu, odbio je test urina koji se koristi za otkrivanje droga ili lijekova. Zasad nema izvješća o težim ozljedama, a više detalja očekuje se nakon službenog obraćanja nadležnih službi.

Ovo je novi incident u nizu prometnih nesreća povezanih s Woodsom, 2021. godine doživio je tešku nesreću u Kaliforniji koja je ozbiljno ugrozila njegovu karijeru i zahtijevala više operacija noge.
Komentara 1

Avatar IvanR
IvanR
10:01 28.03.2026.

A tko je taj ?

