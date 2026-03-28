Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
gotovo 2.000 ljudi

Zadar, Rijeka i Čakovec srušili rekord Najduže špage na svijetu

Rijeka: Ovogodišnje izdanje projekta „Najduža špaga na svijetu"
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 14:52

Loši vremenski uvjeti već prije nekoliko dana prisilno su otkazali ovaj događaj i u Osijeku i Zagrebu, no Rijeka, Zadar i Čakovec odradili su nevjerojatan posao i za njih. A grad rekorder, Čakovec, i ove godine kao predvodnika špage imao je našeg proslavljenog gimnastičkog olimpijca Filipa Udea.

Pao je novi rekord Najduže špage na svijetu nakon što su u subotu Zadar, Rijeka i Čakovec okupili gotovo 2.000 ljudi koji su formirali ljudsku špagu dugu čak 2.655 metara čime su srušili dosadašnji rekord postavljen 2024. godine kada je Najduža špaga iznosila 2.422 metra.

Ovaj događaj još je jednom na sjajan način poslao prekrasnu sportsku, ali i turističku sliku Hrvatske u svijet i najavio najveću gimnastičku godinu u Hrvatskoj – 17. DOBRO World Cup u Osijeku (9.-12. travnja) te Europsko prvenstvo u kolovozu u Zagrebu.

"Završilo je sedmo izdanje Najduže špage i mogu reći da smo zaista ponosni jer smo sa samo tri grada sudionika postavili novi rekord i skupili ukupno čak 2.655 metara špage. Nažalost u posljednjem trenu smo danas morali otkazati Najdužu špagu u Splitu, zbog jake bure, no Rijeka, Zadar i Čakovec odradili su izvrstan posao i zajednički su srušili taj rekord. Tu bih posebno pohvalio grad Čakovec koji je i ove godine potvrdio svoju tradiciju grada rekordera u Najdužoj špagi", rekao je tehnički direktor DOBRO World Cup Osijek, Andrej Barušić.

"Uspjeli smo ove godine motivirati gotovo 2000 sudionika da budu dio ovog prekrasnog projekta i vjerujemo da je ovo odlična najava nadolazećeg DOBRO Dobro World Cupa koji velika finala imati 11. i 12. travnja u Sportskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku. Ovim putem pozivam sve ljubitelje gimnastike i sporta da nam se pridruže, jer očekujemo vrhunsku gimnastiku u odličnoj atmosferi i zaista bogat popratni sadržaj za sve uzraste. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim. Vidimo se u Osijeku", poručio je Andrej Barušić.
Ključne riječi
rekord Najduža špaga na svijetu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!