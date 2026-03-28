Zadar, Rijeka i Čakovec srušili rekord Najduže špage na svijetu

Pao je novi rekord Najduže špage na svijetu nakon što su u subotu Zadar, Rijeka i Čakovec okupili gotovo 2.000 ljudi koji su formirali ljudsku špagu dugu čak 2.655 metara čime su srušili dosadašnji rekord postavljen 2024. godine kada je Najduža špaga iznosila 2.422 metra.

Ovaj događaj još je jednom na sjajan način poslao prekrasnu sportsku, ali i turističku sliku Hrvatske u svijet i najavio najveću gimnastičku godinu u Hrvatskoj – 17. DOBRO World Cup u Osijeku (9.-12. travnja) te Europsko prvenstvo u kolovozu u Zagrebu.

"Završilo je sedmo izdanje Najduže špage i mogu reći da smo zaista ponosni jer smo sa samo tri grada sudionika postavili novi rekord i skupili ukupno čak 2.655 metara špage. Nažalost u posljednjem trenu smo danas morali otkazati Najdužu špagu u Splitu, zbog jake bure, no Rijeka, Zadar i Čakovec odradili su izvrstan posao i zajednički su srušili taj rekord. Tu bih posebno pohvalio grad Čakovec koji je i ove godine potvrdio svoju tradiciju grada rekordera u Najdužoj špagi", rekao je tehnički direktor DOBRO World Cup Osijek, Andrej Barušić.

Loši vremenski uvjeti već prije nekoliko dana prisilno su otkazali ovaj događaj i u Osijeku i Zagrebu, no Rijeka, Zadar i Čakovec odradili su nevjerojatan posao i za njih. A grad rekorder, Čakovec, i ove godine kao predvodnika špage imao je našeg proslavljenog gimnastičkog olimpijca Filipa Udea.

"Uspjeli smo ove godine motivirati gotovo 2000 sudionika da budu dio ovog prekrasnog projekta i vjerujemo da je ovo odlična najava nadolazećeg DOBRO Dobro World Cupa koji velika finala imati 11. i 12. travnja u Sportskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku. Ovim putem pozivam sve ljubitelje gimnastike i sporta da nam se pridruže, jer očekujemo vrhunsku gimnastiku u odličnoj atmosferi i zaista bogat popratni sadržaj za sve uzraste. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim. Vidimo se u Osijeku", poručio je Andrej Barušić.