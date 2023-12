Zagrebačka liječnica (25) je i hrvatska reprezentativka: 'Nemam vremena za zabave ni za dečka'

Najbolja igračica nedavnog finala vaterpolskog Kupa Hrvatske bila je jedna liječnica. Dvadesetpetogodišnja Zagrepčanka Kiara Brnetić, igračica Mladosti koja igra na poziciji braniča, zabila je pet pogodaka jadranašicama pa je njezino slavlje bilo dvostruko. Njezina ekipa osvojila je trofej, a ona je osvojila nagradu za najbolju pojedinku (MVP).

Nažalost, nakon novog klupskog uspjeha Kiara nije imala vremena za uživanje u dvostrukom uspjehu svojih žabica.

– Nakon subotnjeg finala održanog u Zadru ja sam odmah išla u Zagreb jer sam u nedjelju radila.

A ovdje nije riječ o nekom uredskom poslu, već o radu na hitnom bolničkom prijemu u Općoj bolnici Zabok.

– Radim to već dva mjeseca. Nakon što sam završila Medicinski fakultet, odlučila sam se za hitnu jer tu možete steći najviše znanja i iskustva u najmanje vremena. Naime, na hitnoj je iznimno velik obrtaj pacijenata s jako puno različitih stanja. Nakon rada pod nadzorom možda se prebacim u izvanbolničku hitnu, u vozilo hitne pomoći, jer tu su iskustva još intenzivnija. Mnogi stariji liječnici sugeriraju mi upravo to, da nekoliko mjeseci provedem u izvanbolničkoj hitnoj jer vi tu kao liječnik stasate. Jer, kada ste sami u vozilu s pacijentom, to je čak i viša razina osobne odgovornosti od one u bolnici.

Što je u toj priči djelokrug Kiarina djelovanja?

– Ja odradim prijem pacijenta samostalno, ali uz nadzor nekog starijeg kolege koji provjeri da nisam nešto previdjela. To je takozvani rad pod nadzorom, a moja mentorica je Ana Dimova, vrsna abdominalna kirurginja.

Vratila me trenerica

A zbog odlične mentorice, kaže, naginje specijalizaciji neke od vrsta kirurgije.

– Najviše razmišljam o plastičnoj i abdominalnoj kirurgiji. Moja mentorica puno me naučila i još će me puno toga naučiti za vrijeme rada pod nadzorom. Prvih mjesec dana bila sam na kirurgiji koja je zahtjevna specijalizacija, no mene to privlači. Ili ću se usmjeriti u nešto vezano uz sport, da i dalje imam poveznicu sa sportom.

Hoće li u tom ritmu i dalje biti vremena za vaterpolo?

– Ja ni ove sezone nisam planirala igrati i trenirati ovoliko, no povukla me trenerica. Nije lako nešto što radite 10 godina odjednom pustiti. Dok god mogu, a da ni jedna strana ne pati, ja ću se baviti vaterpolom.

A Kiara je sada baš na onom najosjetljivijem prijelazu za sportaše koji od sporta ne žive. Izlazak na tržište rada donosi nove obveze i umanjuje prostor za bavljenje vrhunskim sportom.

– Još kao maturantica, kada sam se pripremala za prijemni na medicini, prestala sam trenirati. Nije me bilo skoro godinu dana, a kada sam položila najteži ispit na prvoj godini, a to je anatomija, došla sam pozdraviti cure na bazenu, ili kako mi u žargonu kažemo, došla sam se oprati. Tadašnja trenerica pitala me želim li možda odigrati neku lakšu utakmicu, na što sam pristala. Zatim me pitala želim li odigrati i iduću i tako sam ja odigrala i finale prvenstva koje smo osvojile i ostala u vaterpolu.

Posao koji radi jedan je od razloga što Kiara nije bila s reprezentacijom koja je u Beogradu sparirala sa Srbijom.

– Pridružiti bih se trebala kada reprezentacija ovih dana bude u Varaždinu, a potom slijede tri dana u Padovi radi sparinga s Talijankama. Kad reprezentacija bude doma, radit ću normalno i trenirati, a za vrijeme prvenstva, u prvoj polovici siječnja, bit ću na dopustu. Imam jako dobre kolege i kolegice, a šefica mi je izašla u susret pa joj i ovim putem zahvaljujem. Jako mi je važno da imam podršku s obje strane, i reprezentativne i one s posla.

U takvom ritmu očito je da će društveni život patiti pa se šali na svoj račun.

– Većina društva mi je s bazena. Nemam vremena za zabave okolo. Baš sam neki dan razmišljala, da imam dečka, ne znam gdje bih još i njega ugurala.

Bez obzira na manji broj treninga nego što ih je imala dok je bila studentica, ruka je i dalje dobro služi. Štoviše, njezini šutevi su za pojmove snage u ženskom sportu pravi projektili.

– Naša bivša trenerica Mia Šimunić znala mi je reći da imam šut kao muško. On je malo specifičan jer ne šutiram toliko iz ramena koliko iz zgloba i utoliko je za vratarke to teže. Nikad ne šutiram na način da opalim najjače što mogu pa što bude već se trudim gledati gdje je vratarka i gađati.

Još žešće nego kod muškaraca

Osim što dirigira napadom, Kiara u obrani čuva sidrašice, a taj dio priče u muškom vaterpolu izgleda kao borilački sport, neka vrsta MMA borbe u vodi.

– U ženskom vaterpolu još je i gore nego u muškom jer mi, za razliku od muških kolega, nosimo kombinezon za koji se može više čupati. Igram na poziciji na kojoj se najviše tuče, a ja to osobno ne volim, ali nekako uspijevam igrati i obranu.

Je li joj se dogodio ikada razbijen nos ili nešto slično?

– Jednom sam išla na šivanje arkade nakon što me na treningu reprezentacije jedna kolegica, ne namjerno, zakačila laktom.

U nadi da će je taj top u ruci služiti i na Prvenstvu Europe, poželjeli smo i reprezentaciji najbolji domet dosad.

– Na prošlom Prvenstvu Europe bile smo osme, a da bismo otišle na Svjetsko prvenstvo, trebamo biti sedme. Nadam se da možemo ostvariti taj pomak.