Zagreb Ladies Open širom otvara vrata gledateljima, i to – besplatno

Lani je naslov osvojila tada 24-godišnja Ukrajinka Anhelina Kalinjina, taj joj je uspjeh bio veliki poguranac (danas je ona 42. tenisačica svijeta), a Zagreb Ladies Open, ITF turnir tenisačica, ide dalje, organizatori pripremaju njegovo 16. izdanje. Lokacija ostaje ista, tereni Teniskog centra Maksimir na Ravnicama, podloga ostaje zemljana, a i nagradni fond je isti – 60.000 američkih dolara. S obzirom na to da će na njemu nastupiti 64 tenisačice (iz više od 40 zemalja), za njega se može reći da najveći profesionalni teniski turnir na području Grada Zagreba.

Vraćaju se gledatelji

A najveća novost je da će Teniski centar Maksimir od 25. travnja do 1. svibnja širom otvoriti svoja vrata teniskoj publici.

– Ne samo da ćemo biti otvoreni za gledatelje nego će ulazak na sve teniske mečeve biti potpuno besplatan. Tako da će tenisači, ali i gledatelji, imati priliku uživati u cjelodnevnom programu. Možemo reći da se ovogodišnji turnir vraća u punom sjaju. Prošle godine turnir je održan unatoč koronakrizi i otkazivanju brojnih teniskih turnira, a sudjelovale su tenisačice iz cijelog svijeta. Međutim, zbog propisanih protuepidemijskih mjera, turnir je bio zatvoren za javnost. Ove godine gledatelji se napokon vraćaju na tribine Zagreb Ladies Opena i ta nas činjenica jako veseli – kaže direktor turnira Emir Aliti podsjećajući:

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 02.05.2021.., Zagreb - Zagreb Ladies Open. Finalni mec pobjednica Anhelina Kalinina Photo: Josip Regovic/PIXSELL

– S iznimnim zadovoljstvom iščekujemo novo izdanje turnira, Zagreb Open održat će se praktički u najatraktivnijem terminu za zemljane turnire, neposredno uoči jedinog Grand Slam turnira na zemlji – Roland Garrosa. I zato se veselimo povratku gledatelja na tribine i, naravno, vrhunskom tenisu u Zagrebu – napomenuo je Emir, koji je na ovaj ili onaj način bio povezan sa Zagreb Ladies Openom od samog početka, iako je prvih godina direktor turnira bio njegov otac Jonuz.

Kad je riječ o imenima tenisačica koje će nastupiti, Aliti je pomalo rezerviran, očito priprema neko iznenađenje, no njemu kao i svim ljubiteljima tenisa u Hrvatskoj najvažnije je da će i ove godine nastupiti naše “čudo od djeteta” 16-godišnja Zagrepčanka Petra Marčinko koja je upravo na ovom turniru lani krenula u pohod na “skalpove” najboljih igračica. Podsjetimo, tada 15-godišnja Marčinko u prvom je kolu senzacionalno izbacila Japanku Kurumi Naru, gotovo dvostruko stariju (29) bivšu 32. tenisačicu svijeta.

Odskočna daska za Konjuh

Petra do danas nije znala za poraz, nanizala je čak 17 pobjeda, a ako se uzmu i one iz 2021., njezin pobjednički niz se proteže na čak 25 (pridodajemo joj šest pobjeda s Orange Bowla, prije toga je predala meč u trećem kolu Eddie Herra Bjeloruskinji Evjalini Laskevič).

Foto: PATRICK HAMILTON Petra Marcinko pictured in action at the final in the girls singles between Belgian Costoulas and Croatian Marcinko at the 'Australian Open' Grand Slam tennis tournament, Saturday 29 January 2022 in Melbourne Park, Melbourne, Australia. The 2022 edition of the Australian Grand Slam takes place from January 17th to January 30th. BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON Photo: PATRICK HAMILTON/BELGA

– Petra je tada za nastup na Zagreb Openu dobila pozivnicu, a potom je stigla do svoje prve seniorske pobjede. Već nakon prvog kola vratila je iskusnu Kurumi Naru u Japan. Ali ne zaboravimo ni to da je pobjednica ovog turnira 2020. bila Ana Konjuh, kojoj je to također bila odskočna daska u njezinu povratku. Ali to i jest jedan od naših ciljeva: maksimalno pomoći domaćim tenisačicama. One nam se potom odužuju senzacionalnim rezultatima pred domaćom publikom – istaknuo je Aliti, prigodno zahvalivši na kraju onima koji turnir najviše podržavaju.

– Zahvaljujemo Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskom teniskom savezu i Gradu Zagrebu koji su partneri ovog turnira i, naravno, svim sponzorima bez kojih turnira ne bi bilo.

Spomenimo još da tu neće biti kraj teniskim čarolijama u Zagrebu, nakon ženskog na istom će se mjestu održati i muški Challenger koji je na rasporedu od 9. do 15. svibnja i imat će nagradni fond od 45.730 eura.