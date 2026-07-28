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KADA SABORNICI 'ZAGRIZU' I NE PUŠTAJU

Postoji li granica koju zastupnici ne bi smjeli prijeći ili je u ime 'istine' sve dopušteno?

Autori: Romana Kovačević Barišić, Božena Matijević
28.07.2026.
u 12:10
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Ivana Kekin tvrdi da ustraje na razotkrivanju odnosa države i Medikola zbog zaštite javnog interesa, dok dio političkih suparnika njezinu kampanju povezuje s mogućim ministarskim ambicijama

Nezavisna saborska zastupnica Dalija Orešković prometnula se u najgorljiviju i najdosljedniju borkinju protiv sve izraženijeg ustašovanja. Mostov Zvonimir Troskot usmjerio se na sustavno raskrinkavanje priče oko niza odlagališta opasnog otpada po Lici. Njegov stranački kolega Marin Miletić već je nekoliko puta pilom prerezao lokote na vratima hotelske ograde koja je građanima onemogućavala prilaz jednoj riječkoj plaži. No među tim zastupničkim licima koja se nečega dohvate i onda im to postane svojevrsna "misija", posebno se ističe zastupnica Možemo! Ivana Kekin koja je otvorila te od tada ustrajno, neumoljivo i žestoko javno obznanjuje i ogoljuje sve vezano uz privatnu polikliniku Medikol i već dva desetljeća dugu i vrlo unosnu povezanost te poliklinike s javno-zdravstvenim sustavom. Slikovito rečeno, Kekin je u tu priču zagrizla do kosti, i ne pušta. Ona je po struci liječnica, psihijatrica, i premda u sabornici govori i o raznim drugim temama, zdravstvo joj je ipak najčešće "na tapeti". Razumljivo. A priču s Medikolom baš trančira na komadiće. I nema namjeru posustati, unatoč tužbama kojima ju je ta poliklinika zasula. I unatoč tome što Sabor nije prihvatio prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva za Medikol, koji je upravo Kekin pokrenula. 

Ključne riječi
Žarko Puhovski Rajko Ostojić Milan Kujundžić Neven Ljubičić Ivana Kekin Darko Milinović optužbe ministri saborski zastupnici

Komentara 5

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IG
IgorY
12:31 28.07.2026.

Gdje baš Kekin govori o tim stvarima.

SE
serafin002
13:13 28.07.2026.

Najučinkovitija borba protiv Medikola bila bi konkurencija da se osnuje što više takvih zdravstvanih institucija, koji bi bili konkurecije i državnom neučinkovitom, preskupom zdravstvu.

Avatar Artoo Detoo
Artoo Detoo
13:16 28.07.2026.

A kaj kaže bračni par kekin na kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni?

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