Za Danija Olma stigle sjajne vijesti iz Španjolske!

Ofenzivac hrvatskog nogometnog prvaka Dinama Dani Olmo za sedam mjeseci bi trebao nastupiti s mladom reprezentacijom Španjolske na Olimpijskim igrama u Tokiju, a njegov izbornik Luis de la Fuente ne odbacuje mogućnost da se nađe i na popisu A reprezentacije koje završava deset dana ranije.

"Dani Olmo je na izvanrednoj razini, spreman je za ono što on želi. Poznavajući ga, postići će ono što si sam zada. Njegov potencijal izlazi iz normalnog", rekao je De la Fuente u intervjuu za novine AS upitan smatra li da Olmo ima šanse za odlazak na Euro.

Europsko prvenstvo održat će se od 12. lipnja do 12. srpnja, a nogometni turnir na Olimpijskim igrama od 22. srpnja do 8 kolovoza.

Olmo, 21-godišnji ofenzivni igrač, kapetan je mlade reprezentacije te je s njom u lipnju bio osvojio Europsko prvenstvo. Time se Španjolska U-21 reprezentacija kvalificirala za Olimpijske igre.

Olmo je prošli tjedan izjavio kako bi mogao napustiti Dinamo premda ima ugovor do ljeta 2021., no da ne zna je li u Maksimir stigla neka ponuda za njega. U siječnju se otvara zimski prijelazni rok. De la Fuente kaže da će na Olimpijske igre zvati samo one igrače koji će igrati u svojim klubovima u narednih šest mjeseci.

"Bilo bi nepravedno da zovem igrače koji ne igraju, osim u izvanrednim situacijama. To je poruka koju želim poslati: uz rad, požrtvovnost i napor bit će im prvo otvorena vrata igranja u klubovima, a onda i ovdje", izjavio je De la Fuente.

"U reprezentaciji tražimo izvrsnost, nije nam dovoljna osrednjost. Ovdje moraju biti igrači koji će biti u najboljoj formi jer bismo u protivnom s natjecanja mogli otići kući prije vremena", dodao je.

Luis de la Fuente će moći na Olimpijske igre pozvati i starijeg igrača, a želju za odlaskom javno je uputio Sergio Ramos, 32-godišnji kapetan i stoper Real Madrida i Španjolske.

"Odluku ćemo donijeti u odgovarajućem trenutku. S Ramosom još nisam razgovarao. Za nas je luksuz to što je on na raspolaganju. Gerard Pique je također rekao da bi bio na raspolaganju. Ili Rodri, ili Jesús Navas, koji su rekli kako bi bili presretni da odu na Olimpijske igre", izjavio je De la Fuente.

Olmo je za U-21 reprezentaciju odigrao 14 utakmica i zabio šest golova. U studenom je pod vodstvom Roberta Morena debitirao za A reprezentaciju protiv Malte te zabio pogodak u pobjedi od 7-0. Odigrao je 24 minute. Isti mjesec je Moreno morao odstupiti s izborničkog mjesta jer se vratio Luis Enrique, koji je u ožujku bio otišao zbog teške bolesti kćerke. Ona je preminula u listopadu.

Enrique nema definiranu momčad za odlazak na Euro, a prošli tjedan je rekao da ne bježi od uloge favorita te da mu je cilj osvajanje naslova do kojeg je Španjolska bila došla 2008. i 2012. godine. Enrique je bio pozvao Olma, te nekoliko drugih mlađih igrača, na trening s A reprezentacije u studenom 2018. godine uoči utakmice Lige nacija između Hrvatske i Španjolske u Zagrebu. Olmo se zatim priključio U-21 reprezentaciji, a Enriqueova momčad je bila poražena s 3-2 od Hrvatske.