Za Dalićevog dragulja spremaju milijune eura, među zainteresiranima sada je i Barca

Jedan je prijelazni rok tek završio, a već su počele kombinacije za novi, onaj ljetni, ujedno i znatno veći, jači i bogatiji. I bit će u njemu velikih poslova, zvučnih transfera ponajboljih igrača, a u tom kolopletu želja, novca i mogućnosti naći će se i naši nogometaši, pa i oni koji sad već igraju u jakim ligama i klubovima. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Perišić ostati u Interu, hoće li netko doista platiti 96 milijuna eura na koliko je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) procijenio da bi mogao vrijediti donedavni Dinamov igrač, sada već Leipzigova zvijezda Joško Gvardiol...

Stuttgart loš, Sosa dobar

No, sad se pojavila još jedna priča. Naime, njemački Skysport objavio je da bi se na ljeto još jedan biviši igrač plavih, sadašnji lijevi bek Stuttgarta Borna Sosa mogao preseliti u veliku Barcelonu.

Nijemci su izvijestili da su predstavnici Barcelone u subotu bili u Stuttgartu na utakmici Stuttgarta s dortmundskom Borussijom, te da su u gradu Mercedesa bili upravo zbog Sose. Stuttgart je izgubio s 0:2 te je i dalje u opasnoj zoni, prvi iznad crte ispadanja iz Bundeslige. Stuttgart se muči, ali Borna Sosa igra dobro, čak i bolje nego prošle godine kada je bio jako dobar, a dobar je bio i na toj utakmici koju su gledali ljudi iz Barcelone, jedan od najboljih u momčadi Stuttgarta.

No, ne treba misliti da će Barcelona na osnovi jedne utakmice dovesti nekog igrača, ozbiljni klubovi to ne rade, a to znači da već dulje prate našeg reprezentativca, da znaju sve o njemu i njegovu ponašanju, i s nogometnih travnjaka kao i izvan nogometnih aktivnosti. Srećom, našeg reprezentativca, a ne njemačkog, jer je u jednom trenutku, dok netko nije dobro pročitao propise, Sosa bio na pragu njemačke reprezentacije. Već je bio rekao i sudbonosno "da", ali onda je sve propalo. Na našu sreću, jer Hrvatska treba takvog igrača.

Sigurno je, dakle, da Barcelona već dulje prati Sosu, i ne samo njega, ali već i to što ga ozbiljno prati takav veliki klub golem je kompliment. Barcelona sada ima već legendarnog Jordija Albu na toj poziciji, ali njemu su 33 godine i jasno je da klub mora pronaći nekoga tko će ga u dogledno vrijeme zamijeniti, a 24-godišnji Sosa pokazao je kvalitetu, a još je prilično mlad i u boljoj momčadi može biti samo bolji.

Navodno su Katalonci željeli lijevog beka Valencije Josea Gayu, ali Valencia nije spremna prodati svog igrača Barceloni pa Katalonci traže druga rješenja, a Sosa je očito jedan od njih. Taj 26-godišnji Gaya na Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, a Sosa 20 milijuna. No, pitanje je koliko bi u konačnici koštao španjolski reprezentativac sa 17 nastupa za A-vrstu. A poznato je i da Sosa ne bi Barcelonu stajao samo 20, nego 25 milijuna eura koliko mu iznosi izlazna klauzula. To nije novac koji bi zabrinuo Barcelonu iako joj je stanje na računu u posljednje vrijeme vrlo problematično.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 26.03.2022., Katar, Doha - Prijateljski turnir na kojem nastupaju Katar, Bugarska, Slovenija i Hrvatska priprema je za nadolazece Svjetsko prvenstvo. Prijateljska nogometna utakmica na stadionu Education City, Hrvatska - Slovenija. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Žele ga i engleski klubovi

S novcem puno manje problema imaju engleski klubovi, a puno njih rasipitvalo se o Sosi, među njima i Chelsea, ali taj klub sad ima problema s transferima zbog sankcija koje su zahvatile njegova gazdu Romana Abramoviča. Zainteresirani za Sosu bili su i Aston Villa, Tottenham, Arsenal... Očito je 24-godišnji Zagrepčanin jako zanimljiv na tom tržištu, a i sam je rekao da bi volio igrati u najjačoj ligi svijeta.

Sosa je nedavno rekao da je bilo puno upita i zainteresiranih, ali u zimskom prijelaznom roku ostao je u Stuttgartu, no ima i dogovor s klubom da će ga na ljeto pustiti dobije li dobru ponudu, dakle ponudi li netko tih 25 milijuna eura Stuttgartu te dogovori li se Sosa s mogućim budućim poslodavcem o svojoj plaći, bonusima... Sosa je željan promjena, na ljeto će biti četiri godine kako je u Stuttgartu i želi novi iskorak u karijeri. No, sad kad se pojavila Barcelona, moguće je da će zaboraviti na izazove engleske lige, Barcelona je ipak posebna dimenzija i veliki mamac kojeg je lako progutati.

Kad bi se to doista dogodilo, cijelom našem nogometu porastao bi ugled jer nije mala stvar imati igrača u Barceloni. A Sosa bi postao peti hrvatski igrač u tom španjolskom velikanu. Rekorder je svakako Ivan Rakitić koji je odigrao više od 300 utakmica za Barcu, Robert Prosinečki 26, a Goran Vučević i Alen Halilović uglavnom su simbolično bili igrači prve momčadi, Vučević s pet, a Halilović s jednim nastupom.

