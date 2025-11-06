Yamala pitali je li bolji od Messija, mnoge je iznenadio odgovor mladog superstara

Nakon uzbudljivog remija 3:3 u Belgiji, Lamine Yamal nije skrivao razočaranje unatoč osobnom uspjehu. Iako je njegov pogodak bio vrhunac večeri, mladi napadač bio je usredotočen isključivo na momčadski rezultat. "Ovo je vrlo teško gostovanje. Mi smo Barça i uvijek moramo pobijediti, ali sada već razmišljamo o sljedećoj utakmici u La Ligi", izjavio je Yamal, priznavši da su osjećaji u svlačionici bili pomiješani. Naglasio je kako je teško doći do pobjede kada primiš tri gola, istaknuvši to kao segment igre koji momčad mora hitno popraviti. Njegova zrelost očitovala se u potpunom zanemarivanju individualne slave i stavljanju kolektiva na prvo mjesto, što je odlika samo najvećih igrača.

Pogodak koji je pokrenuo lavinu usporedbi dogodio se u 61. minuti. Nakon sjajne asistencije petom Fermína Lópeza, Yamal se sjurio u kazneni prostor, nanizao nekoliko protivničkih igrača i preciznim udarcem zatresao mrežu. Potez je neodoljivo podsjetio na prepoznatljive slalome Lionela Messija. Ipak, Yamal je i taj trenutak genijalnosti skromno prokomentirao. "Samo pokušavam dati sve od sebe. Bila je to vrlo brza akcija, Fermín mi je ostavio loptu, a ja sam dobro završio. No, ostaje mi žal što nismo uspjeli pobijediti i nadam se da ćemo u tome uspjeti sljedeći put", rekao je, još jednom pokazavši da mu je rezultat momčadi važniji od osobnog učinka.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neizbježno pitanje novinara bilo je o usporedbi s legendarnim Argentincem. Dok bi mnogi mladi igrači uživali u takvim pohvalama, Yamal je ostao čvrsto na zemlji, pokazujući nevjerojatno poštovanje prema ikoni kluba. "Usporedbe s Messijevim golovima? Ne, ne. Messi je postigao tisuće takvih golova, tako da se ne mogu uspoređivati s njim. Ja samo pokušavam napredovati, ići svojim putem i nadam se da ću postići još mnogo ovakvih pogodaka", odlučno je odgovorio mladi Španjolac, jasno dajući do znanja da ne želi nositi teret usporedbi s, kako je sam rekao, "najboljim igračem u povijesti nogometa".

Osim na terenu, Yamal je pokazao zrelost i u odgovaranju na glasine koje su ga okruživale posljednjih tjedana. Mediji su pisali o njegovoj navodnoj ozljedi prepona i lošem raspoloženju, no on je sve to demantirao. "Jako sam dobro, vrlo sam smiren. Puno se pričalo o mojoj ozljedi, o tome da sam tužan, a sve su to bile laži. Bio sam isti kao i uvijek, vrlo sretan i fokusiran na svoj rad", poručio je. Čak ga ni zvižduci domaćih navijača nisu omeli, već ih je protumačio kao znak poštovanja. "Zvižde mi jer znaju da dobro radim svoj posao na terenu. To me ne brine", zaključio je ovaj izvanredni 18-godišnjak.