barcelona

Yamal obnovio ozljedu: Mladu zvijezdu Barcelone čeka novi duža stanka

UEFA Champions League - FC Barcelona v Paris St Germain
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
03.10.2025.
u 17:23

Yamal je zbog ozljede već propustio utakmice protiv Valencije. Getafea, Newcastela i Ovieda, a vratio se odigravši 33 minute protiv Real Sociedada i cijelu utakmicu protiv PSG-a.

Lamine Yamal tek se prošlog vikenda vratio na teren nakon što je zbog ozljede propustio četiri utakmice, a već je ponovno 'van stroja'. Barcelona je objavila kako 18-godišnji krilni napadač ponovno osjeća probleme s preponama te kako će zbog toga propustiti gostovanje na Sanchez Pizjuanu kod Seville ovog vikenda i reprezentativnu akciju sa Španjolskom za koju je jutros dobio poziv.

Pod upitnikom je i hoće li biti spreman za utakmice s Gironom (18. listopada) i Olympiacosa u Ligi prvaka (21. listopada). Njegov oporavak trebao bi trajati između dva i tri tjedna objavio je katalonski div. Yamal je zbog ozljede već propustio utakmice protiv Valencije. Getafea, Newcastela i Ovieda, a vratio se odigravši 33 minute protiv Real Sociedada i cijelu utakmicu protiv PSG-a.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Njegova ozljeda već je bila predmet rasprave između trenera Barcelone Hansija Flicka i španjolske reprezentacije jer je Nijemac smatrao kako se njegovo stanje pogoršalo na reprezentativnoj akciji kada ga je izbornik Luis de la Fuente tjerao da igra iako je znao da je igrač bio ozlijeđen.

VEZANI ČLANCI: 

Yamal je ove sezone upisao pet nastupa za Barcelonu te postigao dva pogotka i dodao četiri asistencije. Ukupno je za klub zabio 27 i namjestio 38 pogodaka u 111 nastupa. 

