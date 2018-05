Vrsaljko je trofeje osvajao i s Hajdukom: Evo zašto je otišao s Poljuda

Prema Transfermarktu, naš reprezentativac Šime Vrsaljko (26) iz madridskog Atletica, s tržišnom vrijednosti od 25 milijuna eura, dijeli osmo mjesto najvrednijih desnih braniča svijeta, iza Carvajala, Sergija Roberta, Kimmicha, Walkera, Bellerina, Azpilicuete i Semeda!

Danas, pak, Šime Vrsaljko, igra dosad najveću utakmicu u svojoj klupskoj karijeri, finale Europske lige protiv Marseillea, i lovi svoj prvi trofej nakon odlaska iz Dinama 2013. godine.

A znate li koji je uopće bio prvi Šimin trofej u karijeri, i kada ga je i s kim osvojio? Bilo je to prije točno 13 godina, turnir mlađih pionira Memorijal Darko Mateša u zagrebačkom Sigetu, a Šime je pehar podigao u dresu – Hajduka! Vodili su ga treneri Vinko Bego i Ante Grgić (otac bivšega Hajdukova predsjednika Branka Grgića), a suigrač mu je, među ostalima, bio suigrač iz reprezentacije – Filip Bradarić.

Zadar leglo talenata

Za one koji ne znaju, Šime se u Hajduku zadržao kratko, iako trener Bego kaže da je “dečko zaista odskakao kvalitetom”. No, prave razloge Vrsaljkova naprasnog odlaska iz Hajduka zna čovjek koji ga je u Hajduk i doveo – Dražen Mužinić.

– Bio sam u to vrijeme Hajdukov skaut i najviše sam se fokusirao na zadarsko područje, jer ono je bilo najveće leglo talenata. Svako selo u zadarskom zaleđu poslije rata sagradilo je nogometni teren i odande su dolazila snažna, brza, motorična djeca. Upravo takav bio je i Vrsaljko, a kako mu je otac hajdukovac, igrao sam na tu kartu. Međutim, tada je u NK Zadar bog i batina bio Reno Sinovčić i nije puštao dječaka u Hajduk. Kada sam to kazao predsjedniku Grgiću, uzvratio mi je da “ne želi zbog jednoga diteta kvariti odnose sa Zadrom”. Prenio sam to Šiminu ocu, a on mi je rekao da se s malim više ne vraća u Zadar, nego ide ravno u Zagreb. Eto, tako je politika, a ne kvaliteta igrača, presudila da Šime Vrsaljko ne ostane u Hajduku – ispričao nam je Dražen Mužinić.

Ključna figura pak u Dinamu, čovjek koji je Vrsaljka usmjerio u Zagreb, bio je trener Dinamovih klinaca, sad već legendarni maksimirski učitelj Jozo Bandić. On je Šimu uočio na turniru regija u Vodicama, kada je mali Šime igrao za Dalmaciju, i tada je već Bandić tatu Mladena nagovarao na prelazak u Zagreb. Bandić se u Šimine kvalitete uvjerio i u finalu spomenutoga turnira, kada je upravo Vrsaljko, tada Hajdukovo desno krilo, postigao pobjedonosni pogodak za Splićane protiv Dinama i pobjedu 1:0.

Šime Vrsaljko u svakome se intervjuu, kao već afirmirana nogometna zvijezda, prisjeti dobročinstva Joze Bandića. Naime, Bandić je u lipnju 2006. godine, nakon što je Šime završio osnovnu školu u Zadru, primio mladoga Zadranina u svoju kuću na zagrebačkoj Trnovčici i kod njega je Šime živio sljedeće dvije i pol godine.

Smjer pružni radnik

Šime je tog ljeta ishodio dokumente iz Zadra iz tzv. nenogometnih razloga, odnosno preseljenja u drugi grad zbog upisa u školu, pa je 2006. godine bio upisan u Željezničku školu u Palmotićevoj ulici, smjer pružni radnik, a kasnije se preselio u Prometnu školu.

Šime je prvi put nastupio za Dinamo na turniru u Barceloni, gdje su plavi u finalu poraženi od Espanyola 2:4. Bila je to generacija za koju su nastupali vratar Picak, Komorski, Mlinar, Bručić, Mario Jeličić (sin Joška Jeličića)...

Kao iznimno nadaren, Šime Vrsaljko gotovo je preskočio juniorski staž i za seniore debitirao sa 17 godina, 6 mjeseci i 16 dana, i to u dresu Lokomotive kod trenera Roya Ferenčine. Debi je bio neslavan, 0:6 protiv Rijeke na Kantridi.

Istim rezultatom, ovaj put za Dinamo protiv Croatije Sesveta, okončan je Šimin debi za plave, pod vodstvom Krune Jurčića. Od te 2010. Vrsaljko je 110 puta nastupao za plave i postigao jedan pogodak, Cibaliji u prvenstvu...

Šime Vrsaljko neće biti jedini Hrvat u finalu Europske lige. Naime, djelatnica HNS-a Ivančica Sudac bit će prva delegatkinja u povijesti na utakmici europskog finala za muške. Na prvoga suca još ćemo se načekati...