Vrijeme je da rukometaši još jednom napune Arenu, evo kad je ključna utakmica Zagreba u Ligi prvaka

Rukometaši Zagreba ostvarili su veliku pobjedu u elitnoj skupini Lige prvaka. Pobijedili su mađarski Szeged u gostima s 27:26 i tako ostali u utrci za plasman u osminu finala. Puno toga rješavat će se sljedeće srijede kada u Arenu Zagreb stiže Kolstad. Norveška momčad ima dva boda više, no to se može dostići pobjedom. Bilo bi poželjno s pobjedom s četiri i više razlike jer je hrvatski prvak u prvom dijelu sezone tamo izgubio s 25:29.

- Nadam se da će ovaj rezultat privući što veći broj gledatelja u našu Arenu. Još uvijek je u hrvatskoj euforija zbog srebrne medalje Hrvatske na svjetskom prvenstvu, a ovaj naš rezultat ne može biti bolja pozivnica za srijedu, 19. veljače. Uvjeren sam da ovi dečki zaslužuju dupkom punu Arenu, da sve svi zajedno prisjetimo sjajnih igara hrvatske reprezentacije i čudesne atmosfere na tribinama – rekao je Velimir Petković, trener Zagreba.

Uoči utakmice trener Zagreba odlučio je izostaviti iz rostera Ivana Pavlovića, srednjeg vanjskog Zagreba.

- Nažalost, njegova ozljeda je takve prirode da mora odmarati mjesec dana. Mogao je igrati na vlastitu odgovornost ali u slučaju dodatne ozljede stanka bi bila višemjesečna. Zato ne želim ništa riskirati jer mi Pavlović treba u završnici sezone – rekao je Petković.

Na mjestu srednjeg zaigrao je Beljavski i to jako dobro. Mađari su na početku igrali 5-1 obranu s isturenim Jelinićem. No, Beljavski je tu vrstu obrane lako rješavao.

- U pripremi utakmice gledao sam snimku utakmice Zagreba u gostima kod Szegeda lani, te od ove sezone kada su nas lako pobijedili u Zagrebu. Onda sam noć prije utakmice dobio snimku utakmice Tatabanya – Szeged gdje sam vidio da Mađari igraju 5-1 obranu. I preko noći sam se pripremio za tu vrstu obrane. I odigrali smo odlično u napadu, bez ijedne tehničke pogreške u prvih 30 minuta – istaknuo je Petković.

Zagreb je čitavu utakmicu vodio, u 45. minuti imali su plus pet, no daleko od toga da je to bilo gotovo.

- Odigrali smo sjajno u obrani. To je bio ključ pobjede. Uspjeli smo zaustaviti njihov srednje igrače, pogotovo smo zaustavili dodavanja prema Banhidiju na crtu. Mislim da Banhidi u drugom poluvremenu nije postigao nijedan pogodak, niti je izborio nijedan sedmerac. Jednostavno smo zaustavili komunikaciju srednjih vanjskih i njega. Dobro, možda smo primili previše pogodaka s krila. Tu sam računao da će Mandić nešto obraniti,. Nije, ali je obranio nekoliko teških vanjskih šuteva, jedan sedmerac. Na kraju je bilo malo stani-pani, ali imali smo dovoljnu zalihu pogodaka da uspijemo sačuvati vodstvo – zaključio je Petković.

Marin Jelinić, hrvatski reprezentativac u dresu Szegeda, rekao je poslije utakmice:

- Potpuno zaslužena pobjeda Zagreba. Ušli smo jako slabo u utakmicu. Znali smo da će Zagreb usporiti igru, igrali su jako dugo u napadu. Trebali smo puno bolje reagirati, nismo – rekao je Jelinić.

Zanimljivo je da je Zagreb posljednji put u Szegedu slavio davne 2008. godine, kada su pobijedili s 36:30, uz devet pogodaka Štrleka i Lazarova.