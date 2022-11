'Volio bih Petkovića u prvih 11! On je najbolji, ali jednu stvar iz glave mora izbaciti'

Putovanje u Španjolsku bit će njegov način opuštanja od naporne i stresne sezone u Dinamu. Dok smo vodili razgovor pričao je o svim mjestima koje će posjetiti, mjestima u kojima nije bio već nekoliko godina. Bit će to prilika za prebiranje, ne samo nogometnih uspomena. Alen Peternac čovjek je kojemu je emocija jako važna stvar, a svi koji ga poznaju pričat će vam o iznimno pozitivnoj energiji koju emitira. Razgovori s takvim ljudima iznimno su lagani. Njegova prava nogometna priča, nakon Dinama, počela je 1995. godine...



- Te godine došao sam u Real Valladolid. U klubu su slagali novu momčad, a za trenera je došao Rafa Benitez. Tada je Čedo Jovićević bio trener u omladinskoj školi madridskog Reala jer je ranije njegov sin Igor potpisao za kraljevski klub. Rafa je bio dobar s Čedom koji me preporučio. Benitez je rekao da dođem i zadovoljio sam na probi. Igrali smo utakmicu s Malagom i oni su me također htjeli, no morao sam ispoštovati dogovor... - počeo je Peternac.



Ta priča ispala je odlično. Peternac je postao jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometaša u Španjolskoj. Obarao je rekorde, rušio Barcelonu, Real Madrid...



- Prva godina me najviše uzdigla. Borili smo se za ostanak, Beniteza su maknuli nakon polusezone. Bili smo osam bodova zaostatka iza predzadnje momčadi, tada se pobjeda nagrađivala s dva boda. Bila je to mlada momčad, potpuni autsajderi. Rafa je inzistirao na taktici i postavljanju, tipična španjolska nogometna škola. Novi čileanski trener nas je opustio i u drugom dijelu sezone smo se spasili. Kada bi se mjerio taj drugi dio sezone, završili bismo na trećoj poziciji, ispred Reala. Sljedeće godine izborili smo plasman u Europu. Sjećam se utakmice protiv Atletico Madrida koji je protiv nas trebao pobijediti kako bi i matematički osigurao naslov prvaka. Pobijedili smo ih 2:0, a ja sam zabio oba pogotka...



Je li vam to najveća utakmica u karijeri?



- Ma, nije. Igrao sam i za reprezentaciju neke utakmice, na Nou Campu smo pobjeđivali Barcelonu. Bila je to momčad s Rivaldom i Figom, a zabio sam u 2:1 pobjedi. Zabijao sam i Realu na Santiago Bernabeu. U Španjolskoj sam zabio 53 pogotka, a svi su na kraju isti. Bez obzira protiv koga su postignuti.