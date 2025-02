VIDEO Zakucao preko automobila i sve ostavio bez daha, pogledajte spektakularne kadrove

Košarkaš Orlando Magica Mac McClung treću je godinu zaredom osvojio naslov najboljeg zakucavača, Tyler Herro iz Miami Heata pobijedio je u pogađanju trica, a igrači Cleveland Cavaliersa Evan Mobley i Donovan Mitchell bili su najbolji na poligonu za prikaz košarkaških vještina na All-Star vikendu u San Franciscu.

Mac McClung je u ovoj sezoni odigrao samo pet minuta u jednoj utakmici za Orlando, a u pet godina je upisao svega pet nastupa u NBA ligi. Ovaj 26-godišnjak svoj košarkaški kruh zarađuje igrajući u razvojnoj G ligi za Osceola Magic. No, jednom godišnje, od 2023., oduševljava ljubitelje košarkaških atrakcija svojim letačkim sposobnostima tijekom All-Star vikenda. Svaki od njegova četiri uspješna pokušaja zakucavanja uključivao je preskakanje osobe, a kao prepreku je koristio i parkirani automobil pod košem.

U završnom zakucavanju je preskočio 212 cm visokog centra Clevelanda Evana Mobleyja, koji je pritom stajao na malom postolju. Za sva četiri zakucavanja dobio je savršene ocjene te tako u finalu nadmašio Stephona Castlea iz San Antonio Spursa.

"Uistinu, ovakve stvari se ne događaju bez pomoći mnogih ljudi. Ljudi su otvarali dvorane kako bi u njih smjestili auto, dopuštali mi da koristim njihova vozila. Doista sam im zahvalan", rekao je McClung u izjavi za televiziju TNT.

Uz dvojac iz finala, u natjecanju zakucavača sudjelovali su i Matas Buzelis iz Chicago Bullsa te Andre Jackson Jr. iz Milwaukee Bucksa, koji su eliminirani u prvom krugu.

