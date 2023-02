VIDEO Vučić najavio gradnju novog stadiona u Srbiji: Koštat će 70 milijuna eura

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kragujevcu da će za najkasnije tri mjeseca početi gradnja novog stadiona u tom gradu. Vučić tvrdi da će biti najljepši stadion u Srbiji. Stadion pod imenom 'Čika Dača' bit će vrijedan oko 70 milijuna eura, a imat će kapacitet za 20 tisuća gledatelja. Srpski predsjednik je objavio kako su dogovori u završnoj fazi.

- U svibnju počinje izgradnja. Dobivena je građevinska dozvola, projektna dokumentacija je završena. To će za Šumarice i čitav dio sjevernog Kragujevca biti jedan od najvažnijih i najvećih razvojnih projekata. Također, biti će dogovoren ugovor za izgradnju brze pruge Beograd - Niš, a Kragujevac mora biti povezan tom prugom - rekao je Vučić.

Vučić je još ranije najavio kako će biti izgrađen nacionalni stadion od 55 tisuća mjesta, ali to je ostalo samo na dobroj ideji.

- Bio je tu predsjednik Uefe, Čeferin. Razgovarali smo, tražio sam njega, neću reći njegov odgovor. Bit će to jedan od najljepših stadiona u Europi. To će biti jedan od najljepših stadiona u Europi s 55.000 gledatelja. Potpuno zeleni u ekološkom stilu, bit će to nešto izvanredno - rekao je na Happy TV.